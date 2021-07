"Gießen Ducks" im Höhenflug

Jetzt teilen:

GIESSEN - Eine alte Rollschuhbahn, motivierte Athleten und Unterstützung durch die Stadt - das ist das Erfolgsrezept der Gießen Ducks. 2015 startete das Projekt Inlinehockey in der Universitätsstadt, und seitdem schreiben die "Gießen Ducks" kontinuierlich Vereinsgeschichte.

Seit sechs Jahren fliegen die "Ducks" kontinuierlich unter den Top 3-Teams in Hessen ihre Runden und konnten jüngst einen Sieg über das Bundesligateam "Kaufungen Hornets" aus Nordhessen erkämpfen. Beim Hessenpokal 2021 des Hessischen Rollsport und Inline-Verbands, schlossen die Gießen Ducks mit Platz 1 ab - und die Erfolgsgeschichte geht weiter.

Tabellenspitze

In der Saison 2021 der Pro Roller Hockey League Germany, konnte der Gießener Verein die ersten beiden Spieltage für sich entscheiden: Mit vier Siegen aus vier Spielen grüßen die Universitätsstädter von der Tabellenspitze. Auf der Rollschuhbahn am Schwanenteich wird bei schönem Wetter der Puck über die Fläche getrieben. Dabei setzen die Männer und Frauen auf eine gesunde Mischung. Alle Alters- und Leistungsgruppen sind vertreten. Aber nicht nur Inlinehockey-Fans kommen auf ihre Kosten. Rollkunstlauf und Bikepolo treffen ebenso den Zeitgeist und begeistern mit dynamischen Manövern und einem einfachen Einstieg in den Freizeitsport.

Fotos Ob mit sportlichem Ehrgeiz oder zum reinen Freizeitvergnügen: der Verein bietet ein breites Angebot. Foto: REC Gießen 3

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass Sport im Freien wichtiger denn je ist und hier bietet der REC Gießen eine erfrischende Abwechslung zu den bekannteren Sportarten. Schon jetzt verzeichnet der REC Gießen einen rasanten Zuwachs und steigendes Interesse am Rollsportangebot.

"Interessierten Sportlern und Sportlerinnen empfehlen wir, die Website im Blick zu behalten, denn auch 2021 wird erneut Vereinsgeschichte geschrieben. Es wird eine Laufschule ins Leben gerufen, welche für alle Alters- und Leistungsgruppen geeignet sein wird. Die Laufschule dient primär dafür, den Umgang mit Inlinern zu erlernen und Sicherheit auf Rollen zu vermitteln. Im Anschluss kann entschieden werden, ob der Spaß auf acht Rollen im Bereich Rollkunstlauf und Inlinehockey fortgesetzt wird", so Tobias Grebenstein in der Pressemitteilung des Vereins. Darüber hinaus wird berichtet, dass eine Erneuerung der Rollsportanlage in Sicht ist: "Nach vielen Planungsgesprächen mit dem Sport- und Gartenamt erreichten die Gießen Ducks vergangene Woche erfreuliche Nachrichten. Die Erneuerung der Rollsportanlage wurde zugesagt und ein konkreter Ablaufplan mit der Stadt abgestimmt"."

Im Detail bedeutet das, dass auf der vorhandenen Bodenplatte ein spezieller Rollsportbelag verlegt wird, welche die Haftung der Rollen enorm erhöht und dem Puck die Laufeigenschaften wie beim Eishockey verleiht. Ebenso wird das alte Bandensystem in Schuss gebracht, damit ab der Saison 2022 wieder offizielle Heimspiele ausgetragen werden können.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich jeder Zeit an das Vereinsmanagement wenden. Ansprechpartner für Inlinehockey ist Tobias Grebestein, für Rollkunstlauf Sandra Gruss und für Bikepolo Clemens Hick. Alle Kontaktdaten und weitere Informationen im Internet unter www.rec-giessen.de.