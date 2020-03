Gießen: Ein Anruf ist die bessere Wahl

Apothekerin Shaghayegh Aghababaei ist im Geschäftsraum durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Der Coronavirus hält die Menschen auf Abstand voneinander. In vielen Geschäften sind an den Kassen Plexiglasabdeckungen installiert worden, um die Verbreitung der Tröpfcheninfektion zu vermeiden. So auch in der Dürer Apotheke im Wiesecker Weg.

Gerade Apotheker und Pharmazeutisch-Technische Angestellte (PTAs) stehen in ihren Verkaufsräumen ständig kranken Menschen gegenüber - und sind entsprechend stärker gefährdet, sich selbst anzustecken. Doch erstaunt, dass sie hier weder Einmalhandschuhe noch Mundschutz, Schutzhauben oder -kleidung tragen. Zwar weist ein Schild vor dem Eingang darauf hin, dass Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Handschuhe "leider nicht mehr vorrätig" sind.

Doch selbst für Apothekerin Shaghayegh Aghababaei, die seit dem vergangenen Sommer auch die "Neue Apotheke" an der Licher Gabel sowie eine dritte in Kirchhain bei Marburg betreibt, und ihre Angestellten gibt es nichts außer den halbhohen Plexiglasscheiben, um sie vor Viren kranker Kunden zu schützen. "Auch wir kommen leider nicht an das Material heran, sind dieser Knappheit ausgeliefert", kritisiert sie gegenüber dem Anzeiger. Und das, obwohl zusätzlich auch noch die aktuelle Grippewelle viele Kranke in die Apotheken treibt.

Fotos Apothekerin Shaghayegh Aghababaei ist im Geschäftsraum durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Foto: Schäfer Am Auto-Schalter lassen sich Medikamente ohne weiteren Kundenkontakt - und damit ohne Ansteckungsgefahr - aushändigen. Foto: Schäfer 2

"Vielleicht sind die Menschen verunsichert und holen sich das Schutzmaterial auf Vorrat. Ich weiß es nicht", sagt die Apothekerin. So hat sie seit vergangener Woche nicht einmal mehr Desinfektionsmittel zur Verfügung. Einige Kunden kauften vorher hochprozentigen Alkohol und entsprechende Zutaten, um diese zuhause selber herzustellen. Doch auch diese Möglichkeit ist nicht mehr gegeben. "Wenn wir entsprechende Mittel hier und da erhalten, dürfen wir daraus nur noch Desinfektionsmittel für Arztpraxen herstellen."

Auf den sozialen Kanälen, bei Instagram und Facebook, hat die Apothekerin Werbung geschaltet, damit ihre Kunden Arzneien nicht im Geschäft abholen. "Die Menschen sollen anrufen, bestellen und sich von uns beliefern lassen."

Hinzu kämen die schon länger andauernden Lieferengpässe bei zahlreichen Medikamenten. "Das nimmt uns zusätzlich zeitlich in Anspruch. Als hätte man nicht schon genug zu tun. Wir müssen dann oft in den Arztpraxen anrufen, um abzuklären, ob auf ein anderes Medikament umgestiegen werden kann." Oftmals sei ein Mitarbeiter allein damit bis zu einer halben Stunde pro Medikament beschäftigt.

Immerhin: Ihre Kunden verhalten sich vorbildlich. Selbst wenn sich weniger als sechs Personen in der Apotheke befinden - ein Hinweisschild am Eingang weist auf diese Höchstzahl hin - bleiben ankommende Kunden vor der Tür stehen, bis ein Verkaufsschalter frei wird. Die Apothekerin verweist dabei zufrieden auf die Medien. "Die Menschen sind umfangreich informiert worden und verhalten sich entsprechend."

Stolz ist Aghababaei darauf, dass ihre Apotheke im Wiesecker Weg die einzige in Gießen ist, die einen Auto-Schalter besitzt, was gerade während der Corona-Pandemie große Vorteile biete. "Die Leute, die zur Risikogruppe gehören, können einfach an den Schalter fahren und brauchen sich nicht in den Verkaufsraum begeben, wo die Gefahr eines möglichen Kundenkontaktes besteht." Und auch wer Arzneimittel bestellt hat, kann sie an dem Außenschalter abholen. Manko für die Verkaufsfachkraft ist, dass sie auch dort ohne zusätzlichen Schutz arbeiten muss. "Doch der Abstand zum Kunden ist etwas größer als hier drinnen", erklärt die Apothekerin.