Gießen: Endlich mehr Zeit zum Schreiben

Christina Brückel ist viel mit dem E-Bike unterwegs und geht regelmäßig Schwimmen und Walken.

GIESSEN. Wenn es eine Anfrage der Medien an die Sparkasse Gießen gab, war sie stets die allererste Adresse. Und das viele Jahre lang. Die Presse, egal ob nun Zeitungen oder TV-Sender, wusste sich bei Christina Brückel in besten Händen. Doch nun hat sich die mittlerweile 63-jährige Pressesprecherin dazu entschieden, ihren Beruf an den Nagel zu hängen und ab Oktober ganz neue Wege zu beschreiten. Bereits seit 1988 hat sie der Bank, die aktuell eine Bilanzsumme von stolzen 2,5 Milliarden Euro vermelden konnte und an allen Standorten zusammen 400 Mitarbeiter plus 75 Auszubildende zählt, die Treue gehalten. Was die meisten Außenstehenden nicht wissen dürften: Zu ihren Aufgabengebieten gehörten bis zuletzt auch die Bereiche Sponsoring und Veranstaltungsorganisation.

"Ich habe das Glück gehabt, dass ich bei der Sparkasse Gießen immer viel Abwechslung hatte und mir bei den vielen tollen Projekten nicht langweilig geworden ist", sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Als "Highlights" nennt Brückel hier die von ihr verantwortete Organisation der Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum der Sparkasse Gießen 2009 und die jährliche Planung der Auftaktveranstaltung des Krimifestivals. Und darüber hinaus das Engagement der Bank für Sportler, wie etwa die Bundesliga-Basketballer der Giessen 46ers und den "Gießen-Achter" der Ruderer, sowie im künstlerischen Bereich den "Musikalischen Sommer" auf dem Schiffenberg.

"Knax"-Club eingeführt

Gleich mehrere Generationen heimischer Sparkassenkunden und -besucher dürfen Christina Brückel noch für etwas ganz anderes dankbar sein: Sie nämlich hatte einst den legendären "Knax-Klub", der sich mit seinen Heften und Geschichten auch heute noch enormer Beliebtheit bei den Kleinen wie auch noch manchen Großen erfreut, nach Gießen geholt. Passend dazu kümmerte sie sich in ihrer Anfangszeit auch um den "Jugendmarkt" der Sparkasse.

Der berufliche Weg der Langgönserin, die dort mit ihrer "Patchwork-Familie plus Hund" lebt, führte nach der Ausbildung zur Bankkauffrau und anschließendem Studium an der Justus-Liebig-Universität in den Fächern Germanistik und Visuelle Kommunikation jedoch zunächst einmal in eine ganz andere Richtung. Erste berufliche Station war eine Firma für Werbefilm-Produktionen. "Ich habe Filme geschnitten, vertont, teils auch lippensynchron, oder den Ablauf organisiert", erzählt Christina Brückel. Zu jener Zeit sei dort auch ein Film über Gießen entstanden. Sogar auf eine internationale Messe bis nach Chicago (USA) führte sie diese Tätigkeit. Ende 1987 ging die Firma jedoch in die Insolvenz und sie musste sich neu orientieren. "Kurze Zeit war ich dann beim Telebörse-TV in Frankfurt/Main. Das war aber nicht mein Weg, wie ich feststellen musste." Daher kam ihr die freie Stelle in der Marketing-Abteilung der Sparkasse Gießen gerade recht, "daraus wurde dann später der Bereich Unternehmenskommunikation". Zudem sei sie "die erste Frauenbeauftragte" gewesen, ergänzt die Mutter eines 30-jährigen Sohnes.

Die Corona-Pandemie schließlich sorgte dafür, dass die letzten Arbeitsmonate anders wurden, als sie sich das gewünscht hätte. "Corona hat auch bei der Sparkasse Gießen einiges verändert. Anfangs haben wir zweimal die Woche getagt", blickt sie zurück. Im Wechsel mit Kollegen arbeitete sie im Home-Office und im Büro. Trotz dieser Einschränkungen sei es aber gelungen, "alle unsere Engagements zu erfüllen", so Brückel. Auf eine offizielle Abschiedsfeier muss sie aber leider wie ihre langjährigen Weggefährten aufgrund der Pandemie verzichten. Ihre Nachfolge ist im Übrigen längst geregelt: Marina Walter aus dem eigenen Haus übernimmt den Posten als Pressesprecherin, Leiter der Unternehmenskommunikation ist René Müssing.

Dass die Position als Pressesprecherin, und damit offizielle Stimme des Bankhauses, eine überaus verantwortungsvolle ist, hat Christina Brückel schnell gemerkt. Schließlich verbreitet sich dank Internet und Social-Media-Kanälen jede Aussage in Windeseile in alle Welt. "Ich habe mit der Zeit gelernt, alles gleich schriftlich zu machen", berichtet sie über ihren Umgang mit Presseanfragen, die nicht selten auch von überregionalen Medien kamen. Denn Antworten nur auf telefonischem Weg können schon mal zu Missverständnissen führen. Natürlich müsse "alles mit dem Vorstand abgestimmt werden". Je nach Komplexität einer Anfrage seien "teilweise viele Überstunden" angefallen, erinnert sie sich.

Nach ihren künftigen Plänen gefragt, muss Christina Brückel einen Moment nachdenken. "Ich habe mir überlegt, etwas ehrenamtlich zu tun", entgegnet sie. Was genau dies sein werde, wisse sie jetzt aber noch nicht. Natürlich wolle sie es auch genießen, nach all den mitunter hektischen Berufsjahren nun "zur Ruhe zu kommen und mehr Zeit für meine Familie und Freunde zu haben, zu reisen". Aber einfach nur die Füße hochzulegen, ist für sie auch nicht das Richtige. So beginne sie nicht nur "fast jeden Tag mit Gymnastik", sie geht auch regelmäßig Schwimmen und Walken und "kraxelt" mit ihrem E-Bike die Berge hinauf.

Zudem denkt sie ernsthaft darüber nach, als Gasthörerin Vorlesungen der Justus-Liebig-Universität in den Fächern Geschichte und Psychologie - "Beides hat mich schon immer sehr interessiert" - zu besuchen, sobald das die Corona-Lage wieder zulässt. Ein weiterer ihrer Zukunftspläne dürfte ebenfalls wiederum so manchen überraschen: "Ich lese nicht nur gerne, vorwiegend Krimis, sondern ich schreibe auch gerne. Vielleicht wird mal ein Buch draus", erzählt sie. Und fügt sogleich hinzu, warum dem so ist: "Beim Schreiben vergesse ich die Zeit, es macht mir einfach Spaß." Was aber genau ihre schriftstellerischen Werke beinhalten werden, ob es nun Krimi oder Prosa ist oder etwas völlig anderes, das lässt Christina Brückel noch offen. Man darf also gespannt sein.