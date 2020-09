Gießen: Enttäuschung bei Nabu-Exkursion zum Gartenschläfer

Enttäuschung bei der Exkursion: Den Gartenschläfer bekommen die Teilnehmer nur auf dem Foto zu sehen. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK. "Sie werden das Tier nicht sehen", machte Susanne Steib, Managerin Naturschutzprojekte BUND Hessen und "Fachfrau für den Gartenschläfer" den Teilnehmern der Exkursion "Der Gartenschläfer und sein Lebensraum" wenig Hoffnung auf eine Begegnung. Es gebe keinen Nachweis in der Region, klärte die Fachfrau beim Blick in enttäuschte Gesichter auf. Zudem sei das Tier nachtaktiv, so die Begründung. Deshalb erstreckten sich ihre Ausführungen auf viel Theorie bei der Exkursion.

Schnell sank auch die Hoffnung bei den Teilnehmenden, das kleine Tier, das in Hessen vor allem entlang von Rhein und Main, insbesondere in Streuobstwiesen, aber auch in oder bei Siedlungen beheimatet ist, hier in Wieseck zu entdecken. Andrea Malkmus vom Kreisverband Gießen erläuterte die Besonderheiten des Streuobstgebietes "Kaiserberg", das auch ein Lebensraum des Gartenschläfers, wenn er denn dort ansässig wäre, sein könnte.

Unbeeindruckt von den 20 Naturfreunden im freien Gelände hoppelte ein Hase fröhlich über die Wiese. Das Alter der Bäume benannte Malkmus mit durchaus 90 Jahren. "Die zumindest alten Knaben können aus dieser Zeit stammen." Damals wurde die weite Flur vor dem Hangelsteiner Wald als Ackerflächen genutzt, zeigte Malkmus auf einem alten Luftbild von 1933. Nur ein kleiner Teil war damals schon Streuobstgebiet. Der halbförmige Bogen auf der Aufnahme markierte die damalige Sandabbaustelle. Aus dem Sandabbaugebiet wurde später das FFH-Gebiet "Drei Teiche". Die Sandgrube ist schon auf der Karte des Großherzogtums Hessen von 1840 als Abbaugebiet von Sand eingezeichnet, verriet Malkmus und erläuterte die lange Geschichte des Gebiets Kaiserberg. Zum anderen gibt es seit Jahren den Versuch, den Zusammenbruch der Streuobstbäume und die Verbuschung des Geländes wieder zurückzudrängen. Die Stadt Gießen rief dazu ein Projekt ins Leben, in dem verschiedene stadteigene Flächen von Gruppen oder Privatpersonen zur Pflege übernommen werden können.

Der BUND pflegt auch eine solche Streuobstwiese. Die Pflege sieht so aus: Alte Bäume werden geschnitten und junge Bäume neu gepflanzt. Auch Schafbeweidung durch eine Schäferin mit einer 300 Tiere zählenden Herde umfasst der Pflegeplan. Zurück zum nicht gesichteten Gartenschläfer. "Die Art nimmt rigoros ab", verkündete Susanne Steib. Im Landkreis Gießen sei er schon vorgekommen, doch aktuell ist das nicht der Fall. "Hängt das mit dem Insektensterben zusammen?", fragte ein Teilnehmer. Das wisse man nicht, antwortete die Expertin. Es wäre ganz toll, wenn man auch in Gießen den Gartenschläfer, auch wegen seines Aussehens "kleiner Zorro" genannt, wieder fände.

Wiesbaden wird als "Gartenschläferhauptstadt" bezeichnet. Der kleine Nager, der im Sommer 60 bis 90 Gramm auf die Waage bringt und im Winter sein Gewicht auf 130 bis 150 Gramm erhöht, hat sogar den Hauptbahnhof bezogen. Aus den Randgebieten Frankfurts und dem Maintal gibt es Meldungen über Vorkommen, doch der Rest des Landes bildet weiße Flecke auf der Gartenschläfer-Karte. Das will der BUND Hessen ändern und sucht viele aufmerksame Spurensucher, um die Verbreitung des Nagetiers aus der Familie der Bilche mit rund 15 Zentimetern Länge, ergänzt um einem zwölf Zentimeter langen Schwanz, neu zu beschreiben. In anderen Teilen Deutschlands und Europas verzeichnet der "kleine Zorro", so genannt wegen einer Maske ähnelnden Gesichts, den größten Populationseinbruch unter allen Nagetieren in den letzten 30 Jahren.