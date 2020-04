Gießen erhält Pakete voller Spenden aus Wenzhou - Hilfe gegen Coronavirus

Freuen sich sehr über weit gereiste Spenden (v.l.): Anita Schneider, Joachim Scheerer und Dietlind Grabe-Bolz. Foto: Friese

GIESSEN/WENZHOUAnfang Februar schickte der Magistrat Gießens chinesischer Partnerstadt Wenzhou ein Paket mit 1000 Mundschutzmasken gegen das Coronavirus. Nun erfolgt die Hilfe aus umgekehrter Richtung. Drei große Pakete mit Schutzausstattungen wie etwa 7000 bis 8000 Mundschutzmasken, rund 300 OP-Hauben, 150 Test-Sets zum Virusnachweis und einem halben Dutzend Packungen voller Einmalhandschuhe sind nach weiter Reise mittlerweile in Gießen angekommen. Spender und Absender sind zum einen die Familien der 29 chinesischen Austauschschüler, die im Januar für zwei Wochen in Gießen zu Gast waren, zum anderen ist es die Partnerschule in der Neun-Millionen-Einwohner-Stadt, die Foreign Language School Wenzhou.

Verteilung nach Dringlichkeit

In diesem April hätte eigentlich der Gegenbesuch in China stattfinden sollen, doch musste der aufgrund der Pandemie leider abgesagt und auf kommendes Jahr verschoben werden. Dafür können sich die damaligen Gießener Gastfamilien und die Gesamtschule Gießen-Ost nun über eine große Lieferung von Schutzmasken freuen. Der größte Teil der erhaltenen Hilfsmittel soll jedoch Gießener Krankenhäusern, Seniorenheimen und anderen Einrichtungen zugutekommen. "Wir werden in der Koordinierungsrunde gemeinsam Dringlichkeiten und Prioritäten festlegen", kündigte Landrätin Anita Schneider an, als sie zusammen mit Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz die Pakete von Joachim Scheerer, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Gießen-Wenzhou, entgegennahm.

"Das ist gelebte Partnerschaft", betonte Grabe-Bolz und sandte wie auch Schneider herzliche Dankesworte nach Wenzhou. Ihr Dank gilt genauso Scheerer, der die Pakete am Frankfurter Flughafen abgeholt hatte. Dass sie aber trotz aller weltweiten Einschränkungen überhaupt dort angekommen waren, ist dem persönlichen Einsatz einiger weniger zu verdanken. Wie Scheerer schilderte, waren die Hilfspakete in der Schule in Wenzhou gepackt und dann nach Peking transportiert worden. Am dortigen Flughafen sprach man Passagiere, die auf einen Flug nach Frankfurt gebucht waren, an, ob jemand von ihnen die drei Pakete mitnehmen könne. Wie es der Zufall wollte, war darunter eine chinesische Studentin, die in Bochum studiert. Die junge Frau übernahm die gesamte Fracht, um sie schließlich Joachim Scheerer nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen zu überreichen. "Das, was unsere Freunde in Wenzhou da auf den Weg gebracht haben, geht weit über eine normale Partnerschaftsbeziehung hinaus. Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet", betont der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Zudem wusste er zu berichten, dass von den 29 chinesischen Austauschschülern nach ihrer Rückkehr aus Gießen nach China kein Einziger am Coronavirus erkrankt war.

Da in Wenzhou Firmen angesiedelt sind, die Schutzausstattungen wie etwa Masken oder Einmalhandschuhe produzieren, möchte die Stadt Gießen nun direkt dort Bestellungen aufgeben, kündigte Dietlind Grabe-Bolz an.