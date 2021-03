Gießen erneut in Förderprogramm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen wird zum zweiten Mal in das Bundesprogramm "Nationale Projekte des Städtebaus" aufgenommen. Die Auswahl der Projekte gab Bundesminister Seehofer am Donnerstag bekannt. "Es ist eine besondere Auszeichnung, mit diesem Projekt erneut in der Bundesliga der Städtebauförderung mitzuspielen", so die zuständige Dezernentin für soziale Stadterneuerung Astrid Eibelshäuser in einer Presseerklärung.

Gießen hat sich mit dem Projekt "Inselgärten in der Rotklinkersiedlung" in dem Bundesprogramm beworben. Inhalt des Projekts ist zum einen die Gestaltung der Freiflächen, die unter Beteiligung der Bewohner auf Grundlage der bestehenden Rahmenplanung entwickelt und umgesetzt werden wird. Zum anderen soll ein kultureller Begegnungsort geschaffen werden, in dem die historische Dimension der sozialräumlichen und sozialkulturellen Ausgrenzung von Randgruppen in Gießen dokumentiert und sichtbar gemacht werden soll.

Aufwertung des Quartiers

"Gemeinschaftlich nutzbare Grünflächen und ein kultureller Begegnungsort sind neben der denkmalgerechten Sanierung der Rotklinkersiedlung "Gummiinsel" ein wichtiger Baustein für die Aufwertung des Quartiers und seiner öffentlichen Räume", so die Begründung für die Preisvergabe.

Bundesweit hatten sich 98 Städte und Gemeinden beworben, 24 Projekte wurden in das Bundesprogramm aufgenommen. Das Gießener Projekt ist das einzige aus Hessen. Bereits die Sanierung der ersten zehn Wohneinheiten der Rotklinkersiedlung wurde durch das Bundesprogramm gefördert. Die Förderung umfasst Bundesmittel in Höhe von 740 000 Euro (Förderquote 70%). Die Umsetzung erfolgt mit der Wohnbau Gießen GmbH, in deren Eigentum sich die Siedlung befindet.