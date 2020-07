Gießen: "Es herrscht Frieden" im Ortsteil Rödgen

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wird im Gebiet "In der Roos" in Rödgen derzeit abgekeschert. Foto: Schmutzler-Schaub/stock.adobe.com

GIESSEN-RÖDGEN (olz). Die Vorbereitungen für das neue Baugebiet "In der Roos" sind derzeit eines der zentralen Themen in der Stadt. Insbesondere das aktuelle Abfangen geschützter Schmetterlinge sorgt für die eine oder andere Diskussion. Im gemeinsamen Gespräch mit Horst Bellof macht Dr. Konstantin Becker gegenüber dieser Zeitung klar, dass es ihm mit seiner jüngsten Kritik nur um diese Umsiedlung der geschützten Tiere geht.

Zuletzt sei der Eindruck entstanden, dass die Flächen, auf denen Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling im Moment eingefangen werden, sein Eigentum seien. Dies stimme so nicht. "Ich bin Pächter, nicht Eigentümer", betont der Ortslandwirt. Bellof, der einer von mehreren Eigentümern der momentan in Rede stehenden Flächen ist, berichtet, dass die Stadt alle Eigentümer vor der aktuellen Aktion angeschrieben habe, um das Betretungsrecht für die Grundstücke zu erhalten. Bellof selbst erklärt, dass er für seinen Bereich zugestimmt habe. "Als Pächter bin ich gegen das Abkeschern", sagt Becker, der hervorhebt, dass es ihm mit seinem Protest keinesfalls um Eigentumsfragen gehe. Er wolle vielmehr nicht dulden, dass die Falter eingefangen werden, sei aber gezwungen, dies zu akzeptieren. Mit Blick auf die Gesamtsituation unterstreicht Bellof, dass "Frieden herrscht. Es gibt verschiedene Positionen zum Baugebiet 'In der Roos'. Trotzdem muss man miteinander im Gespräch bleiben." Becker ergänzt, dass es ihm nur um eine Kritik an der Aktion der Stadt gehe.

Die sogenannte Betretungsverfügung der Stadt gelte allerdings auch für Grundstücke in dem Gebiet, die im Eigentum des Ortslandwirtes Becker sind, macht Bürgermeister Peter Neidel auf Nachfrage deutlich. Der Unionspolitiker erläutert zudem, dass die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet im Jahr 2021 beginnen sollen. Dies sei konform mit dem Satzungsbeschluss des maßgeblichen Bebauungsplans "In der Roos", den die Stadtverordneten im vergangenen November gefasst hatten. Im Kapitel "Artenschutz" heißt es dort, dass das Fangen der geschützten Falter im Jahr vor Beginn der Erschließungsarbeiten erfolgen muss. Seite 18