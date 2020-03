Gießen: "Faber & Schnepp" beteiligt an Projekt "Zeitung lesen macht Azubis fit"

"Uns wird nie langweilig!" Die angehenden Industriekaufleute Jule Stelzig und Yannis Dreischmeier durchlaufen bei Faber & Schnepp alle Abteilungen. Fotos: Iris Baar

GiessenSeit acht Jahren nehmen Unternehmen aus Mittelhessen am Projekt "Zeitung lesen macht Azubis fit" dieser Zeitung teil (siehe Kasten) und lassen dabei regelmäßig ihr neu erworbenes Wissen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport testen. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählen Ausbilder, Geschäftsführer und Azubis, worauf es bei einer Ausbildung in ihrem Unternehmen ankommt. Heute: das Gießener Bauunternehmen "Faber & Schnepp" mit Geschäftsführer Matthias Möhl.

Herr Möhl, warum sollten sich Schulabsolventen für eine Ausbildung bei Faber & Schnepp entscheiden?

Weil wir ein bodenständiger und mittelständischer Betrieb mit Zukunft sind. Wir bieten eine faire Bezahlung, sind in der Baubranche ein tarifgebundenes Unternehmen, was für die Branche nicht selbstverständlich ist. Ein weiterer Pluspunkt ist unser Standort, denn Mittelhessen ist eine aufstrebende Region.

Worauf legen Sie bei der Azubiauswahl besonders viel Wert?

Der Anwärter muss ehrlich sein, im Gespräch authentisch rüberkommen. Der persönliche Augenkontakt ist mir wichtig. Wenn der Bewerber gute Schulnoten hat und in seiner Freizeit auch noch ehrenamtlich engagiert ist, sind das Punkte, die für eine Einstellung bei uns sprechen. Denn wir sind auch als Firma sozial engagiert. Am Ende entscheidet dann mein Baugefühl, damit lag ich meistens richtig.

Was ist ein absolutes "No-Go"?

Unentschuldigte Fehltage im Zeugnis. Unzuverlässigkeit ist ein absolutes "No-Go".

Was erwarten Sie von Ihren Auszubildenden?

Hundertprozentigen Einsatz für die Firma und selbstständiges Arbeiten.

Wie fördern und fordern Sie Ihre Azubis?

Wir fordern in persönlichen Gesprächen, indem wir den Auszubildenden mitteilen, was wir von ihnen erwarten. Wir fördern unter anderem mit einem internen Azubitag, an dem sich alle unsere rund 20 Auszubildenden nicht nur kennenlernen, sondern an einem gemeinsamen Projekt zum Thema "Bauen" auch wachsen können. Vergangenes Jahr haben wir eigene Bänke gebaut. Außerdem nehmen unsere Auszubildenden am Zeitungsprojekt teil, da uns der Blick über den Tellerrand wichtig ist. Wir möchten die eigene Meinungsbildung unserer Azubis fördern.

DAS SAGEN DIE AZUBIS Jule Stelzig (24) und Yannis Dreischmeier (21) sind angehende Industriekaufleute im zweiten Ausbildungsjahr bei dem Gießener Bauunternehmen Faber & Schnepp. Am besten an unserer Ausbildung gefällt uns ... ... dass wir jeden Tag abwechslungsreiche Arbeit haben, denn wir durchlaufen alle Abteilungen. Toll ist auch, dass wir uns mit allen Kollegen gut verstehen und immer einen Ansprechpartner haben. Am schwierigsten an der Ausbildung finden wir ... ... den Wechsel zwischen den Abteilungen. Denn man braucht immer etwas Zeit, bis die grundlegenden Abläufe klar sind. Und wenn man dann eingearbeitet ist, geht es schon wieder weiter. Für die Ausbildung sollte man ... ... auf jeden Fall Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen haben, Büroarbeit mögen und kontaktfreudig sein. Zudem sollte klar sein, dass es eine duale Ausbildung ist. Das heißt, wir müssen auch oft nach der Arbeit noch für die Schule lernen. Nach der Ausbildung möchten wir... ... gerne übernommen werden und uns auch weiterbilden. Entweder mit einem Studium oder anderen Fortbildungsmöglichkeiten.

Sind Verkürzungen der Ausbildung möglich?

Ja. Auf Wunsch haben wir Ausbildungen schon auf zweieinhalb Jahre verkürzt, Standard sind drei Jahre. Das machen wir jedoch abhängig von den schulischen Leistungen und den Leistungen im Betrieb.

Welche Perspektiven gibt es nach einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen?

Es gibt bei uns unterschiedliche Perspektiven, besonders gut sieht es bei den gewerblichen Ausbildungsberufen aus. Wir sind froh über jeden, der seine Ausbildung bei uns gut abschließt. Danach gibt es Chancen von der Baustelle zum Polier aufzusteigen und schließlich mit einem Ingenieurs-Studium oder dem Besuch der Meisterschule Bauleiter zu werden. In den kaufmännischen Berufen gibt es die Möglichkeit, verschiedene Weiterbildungen zu machen, ein Duales Studium - wir sind Kooperationspartner von StudiumPlus - oder ein anderes berufsbegleitendes Studium draufzusatteln.