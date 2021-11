Gießen: Fahrerflucht nach Crash mit Fußgänger

Die Gießener Polizei hofft auf aufmerksame Zeugen des Unfalls. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Am Sonntag gegen 6 Uhr wurde ein Fußgänger in Gießen an der Kreuzung Nordanlage/Westanlage von einem dunkelfarbenen Auto angefahren und schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Gießen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord, Tel: 0641/7006-3755 oder jede andere Polizeidienststelle.