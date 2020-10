Gießen: Fahrzeuge und Vordach im Ruhbanksweg geraten in Brand

Feuerwehreinsatz im Gießener Ruhbanksweg. Die Flammen griffen auch auf das Vordach eines Hauses über. Foto: red

GIESSEN - Ein Feuer im Ruhbanksweg in Gießen-Rödgen hat die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen in Atem gehalten. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, teilt die Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest. Schätzungen zufolge könnte es sich jedoch um einen sechsstelligen Betrag handeln. Angaben zur Brandursache können momentan noch nicht gemacht werden.

Ein Zeuge hatte gegen 7.15 Uhr gemeldet, dass ein Wohnmobil und mehrere Fahrzeuge brennen würden. Nach ersten Informationen der Polizei kam es offenbar zu einem Knall, ein Wohnmobil fing Feuer und die Flammen griffen auf parkende Fahrzeuge und auf das Vordach eines Hauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand der Fahrzeuge rasch löschen. Anwohner und Verkehrsteilnehmer waren trotzdem gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten, die Straße für Rettungskräfte freizuhalten und sich möglichst nicht zur Brandstelle zu begeben.