Gießen: "Feierabend:digital" schaut auf Wertesysteme in Unternehmen

GIESSEN - Auch zur ersten Veranstaltung der Reihe "Feierabend:digital" im Jahr 2021 konnte Mark Pralle, CEO der "Fabrik 19 GmbH" in Gießen, seine Gäste nur digital begrüßen. Unterstützung holte er sich diesmal vom Juristen Matthias Koch der J+P Gruppe, die Mitveranstalterin des Formates ist.

"Compliance in Unternehmen ist ein wichtiges Thema, das spannender ist, als es wirkt", so Pralle. Deshalb freue er sich umso mehr, beim sechsten Vortrag der Reihe mit Koch einen Fachmann des Themas vorstellen zu können. Dieser eröffnete mit einer Erklärung des Begriffes: "Compliance bedeutete ursprünglich nicht mehr als die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Regeln. Dabei können diese auch interner Natur sein". Dies sei unter dem Begriff "Compliance 1.0" gemeint, wobei man heutzutage eher von "Compliance 2.0" spreche. "Es werden nicht einfach Gesetze befolgt, sondern ein Wertesystem etabliert", so Koch weiter. Vorgegeben und eingeführt werde dieses zwar vom Management, getragen und umgesetzt werden müsse es jedoch von allen. "Unternehmenskultur ist Grundlage für Compliancekultur und diese muss sich von innen entwickeln. Das kann man nicht von außen überstülpen, denn Kultur kann nur gelebt werden, nicht verordnet", so der Jurist.

Sinnvoll sei die Einführung eines Compliance-Management-Systems (CMS) aus mehreren Gründen auch in mittelständischen Unternehmen. Einerseits werde das Ansehen des Unternehmens verbessert. "Andererseits verlangen bereits viele große Unternehmer, für die Mittelständler als Zulieferer arbeiten, sich ein CMS zuzulegen oder an das des Konzerns anzupassen", erklärte Koch. Auch durch das bald in Kraft tretende Verbandssanktionsgesetz sei ein CMS ein wirksames Mittel, um hohe Strafen zu vermeiden.

Nicht nur zum Schein

"Durch das Gesetz können Unternehmen an sich abhängig von ihrer Wirtschaftskraft bestraft werden und Vergehen werden als Straftaten gewertet. Kann aber ein CMS vorgewiesen werden, kann dies als strafmindernd gewertet werden". Dafür sei aber Voraussetzung, dass Compliance im Betrieb wirklich gelebt werde und nicht nur zum Schein existiere. "Wenn sich beispielsweise die VW-Spitze mit Korruptionsvorwürfen und Verwicklungen im Abgasskandal konfrontiert sieht, beweist das, dass es VW mit dem CMS nicht ernst meint - trotz eines der am besten ausgearbeiteten Systeme überhaupt", stellte der Gast klar.

Wichtig sei bei der Etablierung von Compliance aber auch, auf die Größe und den Charakter des Unternehmens Rücksicht zu nehmen. "Ein Mitarbeiterhandbuch ist in einem Betrieb mit 15 Angestellten nicht zielführend", so Koch. Seien aber mehr Personen im Unternehmen beschäftigt und auch nicht täglich in Kontakt mit der vorherrschenden Unternehmenskultur, könnten sich alle jederzeit an einem verschriftlichten Wertesystem orientieren. Jedoch sei das CMS kein Allheilmittel für alle Probleme, wie etwa menschenunwürdige Produktionsumstände entlang der Lieferketten, beispielsweise in der Kakao- oder Textilindustrie. "Es zwingt aber die Unternehmensleitung dazu, sich zu diesen Themen Gedanken zu machen - und das ist ein erster, wichtiger Schritt."