Gießen: Festival "Stadt ohne Meer" wird auf 2021 verlegt

Archivfoto: Thomas Behrend

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (jcs). Das Festival "Stadt ohne Meer" wird auf den 22. Mai 2021 verlegt. Ursprünglich hatten die Veranstalter gehofft, den Termin in diesem September einhalten zu können, doch das Verbot von Großveranstaltungen mache es unmöglich, das Festival auf dem dafür vorgesehenen Gelände stattfinden zu lassen. "Bis zum Schluss haben wir gehofft, dass wir es irgendwie schaffen können. Eventuell könnten wir zehn Prozent der Ticketkäufer mit Abstand, Mundschutz und anderen Hygienemaßnahmen auf das Gelände lassen. Das würde aber bedeuten, dass wir den Acts nur einen Bruchteil ihrer Gagen und allen Dienstleistern maximal einen Hungerlohn geben könnten. Zudem wären wir pleite, 90 Prozent von euch sauer, weil ihr nicht kommen dürft und das 'Stadt ohne Meer' für immer Geschichte", teilten die Veranstalter via Instagram mit. Alle bereits erworbenen Karten bleiben gültig. "Für den Fortbestand des Festivals ist es gerade jetzt wichtig, dass uns Leute mit dem Kauf von Tickets oder deren Spende unterstützen." Kontakt per E-Mail an info@stadt-ohne-meer.de.