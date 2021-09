Gießen: "Flexibel und unbürokratisch" Menschen in Afghanistan helfen

Ein Foto aus den ersten beiden Wochen nach der Machtübernahme der Taliban: Tausende hoffen am Kabuler Flughafen auf ihre Ausreise. Archivfoto: Rahmatullah Alizadah/XinHua/dpa

GIESSEN - Noch immer hoffen in Afghanistan Zehntausende von Menschen darauf, von anderen Ländern aufgenommen zu werden. Insbesondere jene, die viele Jahre als Ortskräfte für die westlichen Truppen, wie etwa die Bundeswehr, sowie Hilfsorganisationen gearbeitet haben, fürchten Straf- und Vergeltungsmaßnahmen der Taliban. Nicht nur für sich selbst, sondern ebenso für ihre Familien. Auch in Mittelhessen machen sich viele Verwandte und Freunde seit Wochen große Sorgen. "Es gibt im Landkreis Gießen circa 15 000 Menschen, die direkt aus Afghanistan stammen oder enge Verbindungen dorthin haben", berichtete Klaus-Dieter Grothe (Grüne) am Mittwochabend im städtischen Sozialausschuss. "Mitarbeiter in der Flüchtlingsarbeit werden täglich von verzweifelten Angehörigen angerufen, die fragen, was wir tun können. Auch ich selbst habe schon einen solchen Anruf erhalten." Nicht zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen brachten Grüne, SPD und Gießener Linke einen gemeinsamen Antrag ein, dessen Inhalte in der Sitzung teils kontrovers diskutiert wurden.

Angesichts der Mitgliedschaft Gießens im Bündnis "Städte Sicherer Häfen" forderte Grothe stellvertretend für die übrigen Antragsteller, der Magistrat solle Bundes- und Landesregierung signalisieren, dass Gießen bereit sei, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen und ihnen "ein sicheres Umfeld zu bieten". Darüber hinaus appelliert man an die Verantwortlichen in Berlin und Wiesbaden, "sichere und legale Möglichkeiten" zu schaffen, damit Hilfesuchenden der Weg nach Europa gelingt, trug Grothe vor. "Es muss flexible und unbürokratische Möglichkeiten für den Familiennachzug geben. Wie auch Bleibeperspektiven, sodass die Menschen nicht ständig mit ihrer Abschiebung rechnen müssen." Gleichzeitig gelte es, den besorgten Afghanen in unserer Region zu zeigen, "dass ihre Mitbürger an ihrer Seite sind und die Stadt Gießen alles dafür tun wird, dass Menschen aus Afghanistan hier eine Zuflucht finden. Niemand hat es verdient, unter den Taliban leben zu müssen", bekräftigte er die Forderungen.

Die wiederum gingen einigen Ausschussmitgliedern anderer Fraktionen teilweise etwas zu weit. So machte sich Dr. Klaus Dieter Greilich (FDP) dafür stark, sich in erster Linie für die zurückgelassenen Ortskräfte einzusetzen. Außerdem monierte er, dass man bezüglich der angedachten vereinfachten Möglichkeiten zur Aufnahme Geflüchteter und beim Familiennachzug "das EU-Recht nicht außen vor lassen kann". In diesem Zusammenhang erinnerte Greilich an die sogenannte Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/16, die sich nicht wiederholen dürfe. Zumindest hier stimmte Grothe zu und appellierte an Europa-, Bundes- und Landespolitik, für "strukturierte Prozesse" zu sorgen.

"Geregelte Verfahren"

Für die CDU machte Konstantin Pfeffer die Position seiner Fraktion in wenigen Worten deutlich: "Wir empfinden den Antrag als redundant und empfehlen, ihn abzulehnen." Auch die im Antragstext enthaltene Formulierung, die flexibleren Möglichkeiten zur Einreise nach Europa und Deutschland sollten ebenso für jene gelten, "die nicht in den Nachbarländern unterkommen wollen oder können", gefiel nicht jedem.

Stadträtin Astrid Eibelshäuser (SPD) wusste vom jüngsten Treffen der Mitgliedskommunen im Bündnis "Städte Sicherer Häfen" zu berichten, dass dort die Mehrheit ihre Bereitschaft erklärt habe, Afghanistan-Flüchtlinge aufzunehmen. Doch sei es auch im Interesse der Kommunen, "Wege zu finden, in geregelte Verfahren zu kommen", stellte sie klar. Klaus-Dieter Grothe gab dann noch einen Einblick in seine Arbeit als Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche, während der er "in den letzten Jahren mit Hunderten afghanischen Flüchtlingen" gesprochen habe. Dabei hätten ihm alle geschildert, dass das asiatische Land "ein völlig korrupter Staat ist", auch bereits vor der Machtübernahme durch die Taliban.

Für den Antrag stimmten letztlich Grüne, SPD, Gießener Linke und Gigg+Volt, dagegen votierten CDU, FDP, FW und AfD. Damit ist er angenommen, muss aber noch vom Stadtparlament abgesegnet werden.

Karl Heinz Reitz (AfD) wollte schließlich von Klaus-Dieter Grothe noch wissen, woher dieser denn die Zahl von 15 000 Einwohnern im Landkreis mit afghanischen Wurzeln habe. Sie sei ihm von einem afghanischen Verein in Gießen genannt worden, entgegnete der Grünen-Politiker. Geht man nach den Reaktionen einiger Ausschussmitglieder, schien diese Zahl manchem doch etwas zu hoch geschätzt zu sein.