Gießen: Förderverein Bismarckturm erhält Denkmalschutzpreis

GIESSEN - Die Hessische Staatskanzlei zeichnete den Förderverein zum Erhalt des Gießener Bismarckturms mit einem von drei mit jeweils 2500 Euro dotierten Ehrenamtspreisen des hessischen Denkmalschutzpreises 2020 aus. Der von Dr. Bernhard Höpfner 2007 gegründete Förderverein hatte den wegen Bau- und Vandalismusschäden mehr als 40 Jahre lang gesperrten Turm mit viel Engagement wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn überreichte am Dienstag Nachmittag die Auszeichnungen im Wiesbadener Schloss Biebrich. Die grüne Ministerin betonte, Denkmalpflege sei gelebte Nachhaltigkeit. Mit jedem Stein, jedem Balken, jeder Wand, die erhalten werde, würden die vorhandenen Ressourcen geschont.

Der von der Hessischen Staatskanzlei gestiftete Ehrenamtspreis wird seit 2017 zusammen mit dem Denkmalschutzpreis verliehen. Bei der Vergabe des Ehrenamtspreises steht das ehrenamtliche Engagement für ein Kulturdenkmal im Vordergrund. Der Preis ehrt Privatpersonen und Organisationen, die eine Leidenschaft teilen: Sie haben mit individuellen Lösungen, handwerklich-technischem Geschick und besonderem Einsatz Denkmäler restauriert oder erforscht.

"Der Bismarckturm ist viel mehr als ein schöner Aussichtspunkt. Er ist ein Stück Heimat, ein Ort, mit dem viele Gießener sehr persönliche Geschichten verbinden", hatte vor wenigen Wochen Staatsminister Wintermeyer bei einem Ortstermin gelobt.

Der 1905 durch Spenden der Studenten und Lehrer der Universität Gießen errichtete Bismarckturm war viele Jahrzehnte lang ein beliebtes Ausflugsziel. Eine Aussichtsplattform war bis 1975 begehbar, bevor der Eingang aufgrund des schlechten Zustandes des Turms zugemauert werden musste. 2014 war dann dank des Einsatzes des Fördervereins die Wiedereröffnung möglich.

Die Gesamtkosten der Sanierung in Höhe von 135 000 Euro trugen das Land Hessen, die Stadt Gießen und der Förderverein zu jeweils einem Drittel.

Drei Kandidaten waren in der mit insgesamt 7500 Euro dotierten Kategorie "Ehrenamt" für den Hessischen Denkmalschutzpreis vorgeschlagen worden: neben dem Förderverein Bismarckturm in Gießen, das Projekt "Wiegehäuschen" in Weilmünster und das Ehepaar Grabsch aus Limeshain für seine langjährige Arbeit in der archäologischen Denkmalpflege. Am Ende entschied sich die Jury, allen Nominierten den Preis zu gleichen Teilen zuzusprechen.

Der Hessische Denkmalschutzpreis wird seit 1986 jährlich vergeben. Er ist mit insgesamt 27 500 Euro dotiert. 20 000 Euro stiftet die Lotto Hessen GmbH. Über die Verleihung entscheidet eine fachkundige und unabhängige Jury, die bei allen Nominierten vor Ort war, um sich mit eigenen Augen von dem dort geleisteten Engagement zu überzeugen.

Ein weiterer der diesjährigen Preisträger stammt aus dem Landkreis Gießen. Der Stadt Lich wurde der dritte Platz in der Kategorie "Öffentliche Preisträger" für die "behutsame Sanierung" der Oberbessinger Pforte zuerkannt.