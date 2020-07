Gießen: "Frauen für den Frieden" Gießen erinnern an Atombombenabwurf

Kämpfen für eine atomwaffenfreie Welt: Eva Berck, Monika Seul, Rosa Grätz-Jung und Heide Blum (von links) Foto: Czernek

Gießen. 6. August 1945: Die erste Atombombe wird im Krieg eingesetzt und auf die japanische Stadt Hiroshima abgeworfen. Ein Datum, das sich in das Gedächtnis der Weltgemeinschaft eingebrannt hat. Nun jährt es sich zum 75. Mal. Aus diesem Grund erinnert die Initiative "Frauen für den Frieden" in Gießen an diesen historischen Tag, damit er nicht in Zeiten von Corona in Vergessenheit gerät.

Im Jahr 1981 im Zuge der Friedensbewegungen und des Nato-Doppelbeschlusses gegründet, sind die "Frauen für den Frieden" seitdem aktiv durch viele Aktionen oder auch mit regelmäßigen Schreiben an die Bundestagsfraktionen sowie an die Öffentlichkeit getreten. Heide Blum, eine der Gründerinnen, ist immer noch eine starke Kämpferin für die Vernichtung aller Atomwaffen und kann einem nuklearen Gleichgewicht, mit dem gerne argumentiert wird, nichts abgewinnen. Leider seien Themen wie Rüstung und Atomwaffen in der jüngsten Zeit in den Hintergrund getreten und hätten nur noch wenige Menschen zu Demonstrationen auf die Straße gebracht. "Für Klimapolitik kann man heute junge Menschen begeistern, das zeigt die Bewegung "Fridays for Future", aber leider nicht mehr für die Friedensbewegung", bedauert Blum. Mögliche Ursachen dafür könnten sein, dass Krieg und Bedrohung, die in den 1980er Jahren noch sehr präsent waren, heute aus dem Erfahrungshorizont verschwunden sind. Die Generation, die Krieg und Vertreibung erlebt hat, ist für viele Jüngere nicht mehr greifbar. Familienmitglieder, die darüber erzählen könnten, sind verstorben.

Atomwaffensperrvertrag

So habe die Bundesrepublik den Atomwaffensperrvertrag nie unterzeichnet, und zwar mit der Begründung, dass man ja gar keine Atomwaffen hätte. Eine Aussage, die die Mitglieder verärgert und zeige, dass man es mit einer atomwaffenfreien Zone doch nicht so ernst meine, wohl aus Rücksicht auf den Nato-Verbündeten USA, so Blum. Leider sei die Bundesregierung in diesem Punkt immer sehr zurückhaltend. Hier wünschen sich die "Frauen für den Frieden" ein klareres Statement als bisher, wohl wissend, dass Deutschland auch gut an den Rüstungsgeschäften verdient.

Für die Rüstung wurden 2019 rund 1,92 Billionen US-Dollar ausgegeben und Deutschland stehe in diesem Ranking an der siebten Stelle, rechnet Blum vor. "Das ist wahnsinnig viel Geld." Blum fügte hinzu: "Das könnte man wirklich besser in andere, zukunftsfördernde Projekt stecken." Auf der einen Seite stehe die Forderung der USA nach Erhöhung des Rüstungsetats der Bundesrepublik, dem gegenüber stehe die wachsende Zahl an hungernden und verhungernden Menschen, so Eva Berck, ebenfalls Initiatorin und langjährige Kämpferin für eine atomwaffenfreie Welt. Daher sehen sie es auch nicht als problematisch an, dass die USA angekündigt hat, dass sie 12 000 Soldaten aus Deutschland abziehen werde. Die nukleare Bedrohung auf allen Seiten bleibt bestehen, so das Fazit. Statt einer weltweiten Ächtung und Abschaffung dieser Waffen hätten noch mehr Länder als früher Atomwaffen in ihren Arsenalen, ein beunruhigender Faktor, so die Gruppe.

Als sehr bedenklich stuft die Gießener Gruppe auch die Thematik des Einsatzes von Drohnen ein. So seien sie mit der Begründung angeschafft worden, dass sie rein der Aufklärung und des Schutzes der Soldaten dienen sollten. Mittlerweile sei aber bekannt, dass sie sehr wohl auch mit Waffen bestückt und für entsprechende Zwecke und Ziele benutzt werden könnten, so Blum.

Aktuell planen die "Frauen für den Frieden" etwas zum Antikriegstag am 1. September, allerdings sei es durch die Hygienevorschriften sehr schwierig, so Blum. Dies sei auch der Grund, warum größere Aktionen zu dem historischen Datum 6. August ausfallen müssten. Verstärkte Hoffnung setzt die Gruppe auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr, damit sich in puncto Atomwaffen etwas ändern kann.