Gießen: Frauen helfen Frauen

Große Freude herrscht bei der symbolischen Scheckübergabe. Foto Haustein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen/Mainz (red). Weibliche Weihnacht heißt der Adventskalender, der jährlich von Frauen für Frauen im Katholischen Frauenverband Mainz geschrieben und gestaltet wird. Der Überschuss der Einnahmen wird einer Institution gespendet, die Frauen in schwierigen Lebenslagen hilft und unterstützt. Der diesjährige Erlös ging an die Schwangerenberatung des SkF Giessen.

Die Schwangerenberatung des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Gießen hat zum Ziel, Frauen, die sich in besonderen oder schwierigen Lebenssituationen befinden, vor Eintritt der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und nach der Geburt bis zum dritten Lebensjahr zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen.

In den Beratungsgesprächen werden die Sorgen, Nöte und (Zukunfts-) Ängste der Frauen, deren Familien und Lebenspartner thematisiert. Die Klientinnen werden ermutigt, sich ihrer eigenen Kraft und Stärke bewusst zu werden und ihre vorhandenen Selbsthilfepotenziale zu nutzen. Schließlich wird der Blick auf diverse Hilfsangebote und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten gerichtet. Die Beratung ist kostenlos, auf Wunsch anonym und für Menschen jeder Glaubensrichtung und Nationalität offen.

Die Schwangerenberatungsstelle hat ihr Angebot in den letzten Jahren laufend ausgebaut, zum Beispiel durch Onlineberatung, sexualpädagogische Angebote an Schulen, einen Kaiserschnittgesprächskreis oder Klangschalenbehandlung.

Das "Mamafrühstück" für Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund in den Räumen von St. Thomas Morus bietet den Rahmen für Themen rund um Geburt, kindliche Entwicklung und Gesundheit von Baby und Kleinkind. In den Elternkursen "Gelassen Eltern werden" und zur Bindungsentwicklung in der frühen Kindheit schulen SkF-Beraterinnen Multiplikatoren wie Tagespflegeeltern oder unterstützen und begleiten werdende Eltern über die Geburt hinaus.

Darüber hinaus bietet das "Café Herzstück" mit integriertem Second-Hand-Laden für Babykleidung regelmäßig mit Hebammensprechstunden, Sozialberatung und Sprachcafé eine zusätzliche Begegnungsmöglichkeit für schwangere Frauen und junge Familien.