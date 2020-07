Gießen freut sich über mehr Regen im Juni

Symbolfoto: dpa

GIESSEN. Die Natur kann ein wenig aufatmen. Und auch Kleingärtner, Landwirte und andere Gießener, die in den Monaten März, April und Mai zurecht einen Mangel an Regen beklagt haben, dürfen sich freuen: Im Juni hat Petrus die Schleusen des Himmels über der Universitätsstadt deutlich häufiger geöffnet als im Vierteljahr zuvor. Wenn auch nicht ganz so weit, wie das die Statistik für den sechsten Monat des Jahres erwarten lassen würde. Mit 55,4 Litern pro Quadratmeter und 80,3 Prozent vom langjährigen Mittelwert lag die Niederschlagsmenge im Juni aber immerhin weit über der von Mai (26,1 Liter), April (25,9) und März (35,9).

Den mit Abstand regenreichsten Tag des Monats erlebte Gießen am 17. Juni, als pro Quadratmeter 18,8 Liter vom Himmel fielen. Überhaupt hätte der Regen durchaus etwas besser verteilt sein können: An 16 Tagen nämlich kam gar kein Wasser von oben, wie den vom Wiesbadener Wetterinformationsdienst Q.met GmbH übermittelten Daten zu entnehmen ist, die an der Gießener Messstation aufgezeichnet wurden.

In Richtung Normalisierung scheint auch der Trend bei den Sonnenscheinstunden zu gehen. Insgesamt 212 Stunden im Juni entsprechen 110,4 Prozent des vieljährigen Mittels. Im Mai zeigte die Statistik noch 277,8 Stunden mit Sonnenschein, während es im April sogar 286 waren und im März 183. Dennoch gab es im vergangenen Monat laut den Messapparaturen nur ganze zwei Tage, an denen die Gießener komplett darauf verzichten mussten, die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Ansonsten verteilte sich dieses Vergnügen recht gut über den gesamten Monat, wobei der 23. Juni mit 15,4 Stunden Sonnenscheindauer heraussticht.

Zwischen 29 und knapp 14 Grad war im Juni fast alles dabei.

Die Durchschnittstemperatur des Junis betrug 17,2 Grad Celsius, was 1,7 mehr ist, als die langjährigen Erfahrungswerte zeigen. Diesbezüglich übertrafen insbesondere der April (plus 3,3 Grad) und der März (plus 2,4) die statistischen Daten, während der Mai nur 0,6 Grad darüber lag. Der Höchstwert von genau 29 Grad wurde im Juni am 13. und 26. Tag des Monats registriert. Als Sommertage, von denen Meteorologen bei einer Tageshöchsttemperatur von mindestens 25 Grad sprechen, qualifizierten sich elf Tage des Monats. Überhaupt wurden nur an sieben Juni-Tagen Durchschnittswerte unter der 20-Grad-Marke registriert, wobei 13,9 (am 5. Juni) mit Abstand der niedrigste ist.