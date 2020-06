Gießen: Fünfjährige absolviert Marathon auf Kinderfahrrad

Zu Recht stolz: Den eigenhändig unterschriebenen Spendenscheck übergibt die fünfjährige Marie mit ihrer Mutter Kirsten Müller (rechts) im Park von St. Anna an Britta Nies. Foto: Caritasverband Gießen

Gießen (red). Einen Marathon bewältigte die fünfjährige Marie Ouedraogo auf ihrem Kinderfahrrad. So erstrampelte sie in mehreren Etappen eine Spende von 300 Euro für das Pflege- und Förderzentrum St. Anna. Den Scheck überreichte sie zusammen mit ihrer Mutter Kirsten Müller an die Leiterin des Sozialen Dienstes, Britta Nies im Park der Einrichtung. Zuvor hatten beide bereits das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung mit 280 Euro bedacht.

Eine Kindernachrichtensendung hatte die junge Gießenerin auf die ungewöhnliche Idee gebracht. Dort hatte sie gesehen, wie ein Junge in England mit seinem Fahrrad einen Spendenmarathon bewältigt hatte. 555 Euro wollte Marie zur Unterstützung von Einrichtungen, die von der Coronapandemie besonders betroffen sind, erreichen. Doch mit Hilfe ihrer Mutter, einer Online-Spenden-Plattform und vieler Spender waren sogar 580 Euro zusammengekommen. Rund um Gießen war Marie mit ihrem Fahrrad in Begleitung ihrer Mutter unterwegs gewesen. Über ihre Erlebnisse hatte sie auf der Online-Plattform berichtet. "Ich habe einen Zeppelin gesehen und eine Erdbeerhütte entdeckt", erzählte sie bei der Spendenübergabe von ihren Touren. Als das Wetter mal nicht mitgespielt hatte, wurde das Radfahren einfach durch Treppensteigen in ihrem Wohnhaus ersetzt. Eigenhändig hatte das Mädchen den symbolischen Scheck mit "Marie" unterschrieben. Die Idee, St. Anna in Zeiten der Coronapandemie zu unterstützen, war von Mutter Kirsten Müller gekommen. Sie hatte in früheren Jahren für den Caritasverband Gießen im St. Stephanus Kinder- und Jugendhilfeverband gearbeitet und kannte das Haus aus dieser Zeit. Das Krankenhaus hatte Marie selbst ausgewählt. "Da bin ich geboren", erklärte sie bei der Spendenübergabe. Oberin Sr. Theresa Brütting und Geschäftsführer Andreas Leipert waren beeindruckt von der Hilfsbereitschaft: "Dass uns ein fünfjähriges Mädchen eine Spende übergibt, damit haben wir nun wirklich nicht gerechnet und freuen uns umso mehr über den großartigen Einsatz der kleinen Marie", so Geschäftsführer Leipert.

Einige Bewohner des Pflege- und Förderzentrums bedankten sich im Park der Einrichtung persönlich bei der Fünfjährigen. Das Geld soll in den Kauf eines großen "Dalli-Klick-Spiels" fließen, das sich die Senioren wünschen, sagte Britta Nies, Leiterin des Sozialen Dienstes. Sowohl von der Caritaseinrichtung als auch vom St. Josefskrankenhaus Balserische Stiftung bekam Marie als Dankeschön Geschenke.