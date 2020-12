Gießen: "Galerie Neustädter Tor" geräumt - Fehlalarm durch Rauchmelder

Archivfoto: Friese

GIESSEN - Wegen eines Fehlalarms musste am Dienstagnachmittag kurzfristig die Shopping Mall "Galerie Neustädter Tor" geräumt werden. Durch einen technischen Defekt löste ein Rauchmelder im vierten Obergeschoss Alarm aus, obwohl es nirgendwo im Gebäude brannte. Binnen drei Minuten habe man die Mall geräumt, bestätigte Center-Leiterin Fabiola Peiniger auf Anfrage dieser Zeitung. Im Gebäude habe sich trotz des großen Kundenandrangs am letzten Tag vor dem harten Lockdown aufgrund der Corona-Einschränkungen nur eine begrenzte Zahl an Kunden aufgehalten, was die Evakuierung erleichterte. Bereits nach acht Minuten konnte die in der Mall eingetroffene Feuerwehr Entwarnung geben und konnten die Kunden zurückkehren. Trotz der Kürze des Zwischenfalls verbreitete sich die Nachricht von der Evakuierung schnell in den sozialen Netzwerken.