Gießen gedenkt der Reichspogromnacht vor 82 Jahren

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt legten am Mahnmal für die 1938 zerstörte Synagoge einen Kranz nieder. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Diesmal sollte es anders werden, und das wurde es dann auch - wenn auch anders als ursprünglich geplant. Die Jüdische Gemeinde Gießen und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wollten 2020 erstmals eine gemeinsame Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 organisieren. In diesem und den kommenden Jahren will man gemeinsam zum Gedenkstein für die ehemalige Synagoge in der Südanlage vor der Kongresshalle ziehen. Der Weg dorthin soll von Jahr zu Jahr auf unterschiedlichen Routen an Orten vorbeiführen, die mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Gießens in Verbindung stehen.

Folter im Keller

Zum Auftakt versammelten sich aber corona-bedingt nur rund 50 Teilnehmer, darunter auch die Omas gegen Rechts, am Montag um 16 Uhr auf dem Kirchenplatz, um von dort mit Mundschutz und ausreichend Abstand zur Kongresshalle zu ziehen.

DGB-Regionsgeschäftsführer Matthias Körner machte dabei in der Neuen Bäue Station. Nur einen Steinwurf von der früheren Synagoge Gießens entfernt ist dort einer der markantesten Punkte in der Topografie des NS-Terrors in Gießen. Im Haus 23, vielen noch als Pizzeria Burghof bekannt, hatte die Gestapo einen Folterkeller eingerichtet, an den heute eine Gedenkplakette erinnert. Auf der anderen Straßenseite, in dem Haus, in dem heute eine große Burgerbraterei ihre Filiale hat, waren bis 1945 die Büros der Gestapo.

Trotz Pandemie versammelten sich im Lauf der nächsten halben Stunde dann doch noch rund 150 Teilnehmer zur Gedenkveranstaltung vor der Kongresshalle. Pfarrer Cornelius Mann von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar las am Anfang aus dem Brief eines damals achtjährigen jüdischen Mädchens vor, die als Augenzeugin erlebte, wie NS-Schergen ihr Elternhaus verwüsteten. Das seien traumatische Erfahrungen, die von Generation zu Generation weitergegeben würden. Dieses Angstkonto könnte durch neue traumatische Erfahrungen immer wieder aktiviert werden. Mann erinnerte in diesem Zusammenhang an den Anschlag auf die Synagoge in Halle und den rassistischen Anschlag von Hanau. Wenn man auf den Straßen sein Jüdischsein nicht offen zeigen könne und die Mauern um die Synagogen immer höher gezogen würden, dann würden sich immer mehr Juden die Frage stellen: "Sind wir in diesem Land noch willkommen?". Deshalb sei es umso wichtiger, die Jugend gegen die "Rattenfänger" zu immunisieren, die heute wieder herumlaufen würden. Wir müssten dabei nicht nur jüdisches Leben gegen alle Anfeindungen schützen, sondern auch da aktiv werden, wo sich Hass gegen Flüchtlinge und Menschen anderen Glaubens artikuliere, so der Geistliche.

Kritik an Corona-Leugnern

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz betonte in ihrer Rede, dass die Nacht, in der "jüdisches Leben unwiederbringlich und für lange Zeit verloren ging", nur möglich war, weil die damalige Bevölkerung weggesehen und geschwiegen habe. Gleichgültigkeit aber verändere die Gesellschaft, weil sie den Hass stärke. Angesichts des Verschwindens der letzten Zeitzeugen werde die Auseinandersetzung mit der Shoa künftig noch herausfordernder. Wie auch schon Mann bezog sich Grabe-Bolz auch auf aktuelle Entwicklungen. Völkischem und rechtspopulistischem Denken müsse man entschieden entgegentreten, aber auch Corona-Leugnern, die sich "zynisch, geschmacklos und geschichtsvergessen" Judensterne anstecken würden.

Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Gießen, Marina Frankfurt, kündiget eingangs ihrer Rede an einem geschichtsschweren Tag auch ein freudiges Ereignis an. Im nächsten Jahr gelte es 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu feiern. Seit den Tagen des Römischen Reiches gebe es ein reiches jüdisches Leben in Deutschland, das ein maßgeblichen Teil zur deutschen Kultur beigetragen habe. Frankfurt, die selbst vier Verwandte bei der berüchtigten Massenerschießung in der Schlucht von Babyn Jar bei Kiew verloren hatte, appellierte aber auch: "Wir dürfen das Andenken der Opfer nicht verraten." Die Mordorgien der Nazis blieben für immer im Gedächtnis.

Nach der Kranzniederlegung durch Grabe-Bolz und Stadtverordnetenvorsteher Frank Schmidt am Mahnmal für die zerstörte Synagoge sprach abschließend der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Gießen, Shimon Großberg, das Kaddisch, eines der wichtigsten Gebete im Judentum, verbunden mit der Fürbitte, dass Gott allen Seelen der sechs Millionen Juden die zur Heiligung des göttlichen Namens hingemordet worden seien, vollkommene Ruhe gewähren möge.