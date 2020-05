Gießen: "Gefangenes Wort" erkennt "schlechte Zeiten für die Pressefreiheit"

Auf offizielle Informationen vertrauen: Nicht in allen Ländern können sich Menschen ein unabhängiges Bild über die staatlichen Corona-Maßnahmen machen. Symbolbild: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität Anfang des Monats im Gießener Anzeiger ein Einzelschicksal zensierter, bedrohter, verfolgter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal beschäftigt sich Lena Frewer generell mit der Bedeutung von freien Medien und freier Berichterstattung.

Die Corona-Krise zeigt nicht nur, wie elementar und schützenswert demokratische Freiheitsrechte sind, sondern spielt im selben Augenblick auch durch, wie sich im Krisenfall Regierungen in den Regionen verhalten, wo es diese Rechte vorher nicht oder nur eingeschränkt gab.

Während viele in Deutschland der Informationsflut über das Coronavirus überdrüssig sind und sich schnell überfordert fühlen ob der Fülle an Stimmen und Einschätzungen aus Wissenschaft und Politik, redaktionellen Kommentaren oder täglichen Podcasts, haben Menschen in weiten Teilen der Welt nicht die Möglichkeit, sich umfassend über die aktuellen Entwicklungen der Pandemie zu informieren.

Trumps Ratschläge

Wenn wir über den fehlenden Zugang zu seriösen Informationen in Krisenzeiten reden, kann nun auch nicht mehr die alte Trennlinie zwischen globalem Norden und Süden gezogen werden, um zu beurteilen, welche Gesellschaften die "aufgeklärteren" sind. Allein der Blick in die USA beweist das Gegenteil, wo inzwischen dazu übergegangen wurde, in Pressekonferenzen eigens von Präsident Trump erdachte Ratschläge zur Virusbekämpfung kundzutun und Medikamente anzupreisen, über die noch keine Studien vorliegen. Belächeln mag man diese Informationspolitik längst nicht mehr, wenn sich Menschen durch Injektion von Desinfektionsmittel selbst vergiften und Lockerungen am Tag verkündet werden, an dem die Opferzahlen nachträglich nach oben korrigiert werden mussten.

Um Anlässe zur Besorgnis über die aktuelle Entwicklung der Pressefreiheit zu finden, reicht es auch, in der EU zu bleiben - nicht erst seit der Krise. Seit nunmehr zehn Jahren arbeitet Victor Orbán in Ungarn daran, die absolute Kontrolle über die Medienlandschaft zu erlangen. Diese Mission ist spätestens mit dem 30. März als erfüllt zu betrachten, als neue Gesetze zur Corona-Bekämpfung erlassen wurden. Verbreitungen angeblicher Falschmeldungen und kritische Berichterstattung zum Verhalten der Behörden werden seither vehement verfolgt und mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet. Unnötig zu erwähnen, bei wem die Deutungshoheit darüber liegt, was als Falschmeldung einzustufen ist.

Diese prominenten Beispiele stehen sinnbildlich für eine Entwicklung, die sich dieser Tage in einigen Ländern dieser Welt beobachten lässt. Die in der vergangenen Woche von "Reporter ohne Grenzen" veröffentlichte Rangliste der Pressefreiheit hat noch einmal deutlich gemacht, was wir eigentlich alle längst wissen: Es sind schlechte Zeiten für die Pressefreiheit. Der seit Jahren stetig steigende Erfolg populistischer Kräfte befördert Bedrohungen, Hass und tätliche Angriffe auf Journalisten massiv. Aus der aktuellen Perspektive mag man sich kaum ausmalen, wie sich die Rangliste 2021 gestalten wird - sind doch die Zahlen, auf deren Basis die Untersuchungen erhoben werden, immer aus dem Vorjahr. Autokratische Regime sehen das Virus offenbar als ihre große Stunde, die Vielfalt der Medienlandschaft sukzessive abzuschaffen und warnende Stimmen zu unterdrücken. Einige Eigenschaften dieses Virus sind noch unerforscht, niemand kann mit Bestimmtheit die Entwicklungen voraussagen.

Nur eine Version zugelassen

Derweil tun manche Staatsoberhäupter jedoch weiterhin so, als wären alle Studien schon abgeschlossen und lassen nur eine Version der Geschichte gelten. Was dann übrig bleibt, ist eine Medienlandschaft ohne Diskurs, Meinungsaustausch und Debatten.

Wir vergessen oft, dass die Möglichkeit, sich unabhängig, seriös und aus verschiedenen Blickwinkeln zu aktuellen Entwicklungen und den damit verbundenen Maßnahmen zu informieren, auch heute noch ein Privileg ist und vielen Menschen verwehrt bleibt. Auch das ist nämlich Gesundheitsschutz.