Gießen gehört zu teureren Adressen im hessischen "Monopoly"

GIESSEN - Wer von der "Du kommst aus dem Gefängnis frei"-Karte oder dem Appell "Gehe nicht über Los" hört, weiß sofort, welches Brettspiel gemeint ist. Klar! Denn natürlich zählt "Monopoly" zu den absoluten Klassikern, die in so gut wie keinem Haushalt fehlen. Zu den bereits vorhandenen mehr als 250 Varianten für Kinder und Erwachsene ist seit dieser Woche noch die individualisierte hessische Edition hinzugekommen. Statt Straßen gibt es Städte und Touristenattraktionen aus dem gesamten Bundesland zu kaufen. Auch Gießen gehört dazu - und erweist sich dabei als gar nicht mal schlechte Adresse.

Schlossallee und Parkstraße gelten beim "Monopoly" als beste Lage. Zumindest sind sie besonders kostspielig. Sind darauf Häuser oder Hotels gebaut, kann das die Mitspieler schnell ins Schwitzen oder an den Rand des Ruins bringen. In der Hessen-Version entsprechen diese Felder nun Frankfurt und Wiesbaden, die für 400 respektive 350 "Monopoly"-Dollar erhältlich sind. Zu Gießen würde so viel Luxus vermutlich ohnehin nicht passen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Stadt an der Lahn zu einem Spottpreis zu haben ist. Immerhin 280 "Monopoly"-Dollar sind noch zu zahlen; das Pendant im Original ist die Goethestraße, die mit Schiller- und Lessingstraße die gelbe Grundstücksgruppe bildet. Das gelbe Städtepaket vervollständigen wiederum Butzbach und Weilburg.

Online-Abstimmung

Die Hessinnen und Hessen konnten im vergangenen Jahr online darüber abstimmen, welche Städte und Gemeinden unbedingt berücksichtigt werden sollten. Das Interesse sei riesig gewesen. Insgesamt 360 Orte waren genannt worden. "An der finalen Auswahl beteiligten sich mehr als 120 000 Menschen", sagt Florian Freitag, geschäftsführender Gesellschafter der Zwickauer Agentur "Polar 1 GmbH", die für die Produktion spezieller Themen-Versionen von "Monopoly" verantwortlich ist. "Gießen hat sehr gut im Online-Voting abgeschnitten und sich deshalb einen Platz unter den teureren hessischen Adressen gesichert", beschreibt Florian Freitag auf Anfrage des Anzeigers das Verfahren. Nur auf Frankfurt, Wiesbaden, Raunheim, Darmstadt und Fulda entfielen mehr Stimmen. "Ich denke, damit kann die Stadt sehr zufrieden sein." Geschafft haben es außerdem Herborn, Offenbach, Marburg, Bensheim, Hanau, Gelnhausen, Nidda, Seligenstadt, Bad Wildungen, Gernsheim, Kassel, Bad Hersfeld, Rüsselsheim und Wetzlar. Anstelle der vier Bahnhöfe können übrigens Frankfurter Römer, Edersee, Wasserkuppe und die "Grube Fortuna" im mittelhessischen Solms-Oberbiel erworben werden. "Wohl sonst nirgends in Deutschland liegen Natur und Städte so dicht beieinander wie in Hessen. Stadterlebnis und Naturerlebnis lassen sich in Hessen wundervoll verbinden", heißt es in der Spielbeschreibung. Florian Freitag selbst betont, "sehr viele liebenswerte Ecken kennengelernt" zu haben. "In Gießen war ich leider noch nicht persönlich, vielleicht klappt es ja einmal."

Und so muss er sich vorerst mit den Infos begnügen, die ihm das "Hessen Monopoly" anbietet. "Nach Auswertung von Sehenswürdigkeiten" ist auf dem Gießen-Feld übrigens der Stadtkirchenturm verewigt worden. Auf den Ereigniskarten, die als an Hessen angepasste Zeitungs- und Radiomeldungen in das Spiel integriert sind, ist die Heimat der Schlammbeiser dagegen nicht vertreten. Dafür sind dort andere regionale Bezüge zu finden. Eine Meldung etwa lautet: "Sie werden von Weilburg zu einer Kanutour entlang der Lahn eingeladen. Dabei bewundern Sie das einzigartige Tunnelensemble und passieren Deutschlands ältesten und längsten befahrbaren Schiffstunnel. Ziehen Sie M 25 (25 "Monopoly"-Dollar, Anm. d. Red.) ein." Eine andere: "Sie unternehmen einen Familienausflug in die Stadt des Telefonerfinders Philipp Reis und besuchen das 'begehbare Ohr'. Rücken Sie vor bis nach Gelnhausen. Wenn Sie über Los kommen, ziehen sie M 200 ein."

Außerdem enthält jedes Spiel ein umfangreiches Begleitheft mit kurzen Erläuterungen zu jeder Stadt. So sei im Text zu Gießen etwas über Deutschlands ältesten Botanischen Garten und - was auch sonst - das "Elefantenklo" zu erfahren. "Wir sehen die von uns mit viel Liebe zum Detail entwickelten 'Monopoly'-Editionen durchaus auch als Geschenk für Menschen, die zum Beispiel einmal in Gießen studiert haben oder die Hessen als Touristen entdecken wollen", wirbt Florian Freitag. Nur, hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, dass der Weg ins Gefängnis direkt über Gießen führt.

Das Spiel kostet 49,95 Euro. Nach Angaben des Herstellers lagen bis zum Erscheinungstermin am 24. März rund 6000 Vorbestellungen vor. In Gießen kann das "Hessen Monopoly" bisher nur bei "Spielwaren J.H. Fuhr" gekauft werden.