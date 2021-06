Gießen geht härter gegen Fahrraddiebe vor

Taugt das Schloss nichts, wechselt ein Fahrrad binnen Sekunden und dank eines Bolzenschneiders seinen Besitzer. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Wer sein Rad liebt ..., der gönnt ihm ein ordentliches Schloss. Nicht jeder Fahrradbesitzer hat das Glück, auf einen so sympathischen Schlossknacker zu stoßen, wie der Gießener Kriminaldirektor Joachim Bernard. Der berichtete bei einem Ortstermin mit prominenten Vertretern von Stadt und Polizei am Lahnufer, wie einst ein unbekannter "Lockpicker" das Zahlenschloss der Gliederkette, mit der er damals seinen zweirädrigen Untersatz sicher verschlossen glaubte, geöffnet und ihm als stumme Mahnung auf den Sattel gelegt hatte. "Danach habe ich mir erst einmal ein anständiges Schloss gekauft."

So viel Glück haben freilich die wenigsten Radbesitzer. Bei dem alle zwei Jahre erhobenen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erhält Gießen seit Jahren schlechte (Schul)noten zwischen 4,6 und 4,7 in Sachen Fahrraddiebstahl. Damit Gießen beim nächsten Test 2022 besser abschneidet, wollen Stadt und Polizei jetzt ihre Anstrengungen intensivieren, vor allem aber besser koordinieren, versichern sowohl Polizeipräsiden Bernd Paul als auch Bürgermeister Peter Neidel. Während bislang Fahrraddiebstähle beim Gießener Ordnungsamt, der Polizei und - am Bahnhof - von der Bundespolizei bearbeitet wurden, geschieht das künftig zentral bei der Polizei.

Keine Bagatelle

"Fahrraddiebstähle sind kein Bagatelldelikt", betont Paul, schon gar nicht in Zeiten, in denen manches Elektro-Bike so viel koste wie ein Kleinwagen. Gerade in einer jungen, studentisch geprägten Stadt sei das Fahrrad ein vollwertiges Verkehrsmittel, dessen Bedeutung auch durch den politisch gewollten Ausbau der Radwege im Stadtgebiet noch einmal zunehmen werde.

Mittel der Wahl zum Schutz vor dem Radklau bleiben die Rahmencodierung und der Fahrradpass. Erstere ist, per Laser aufgebracht, vom Dieb praktisch nicht zu entfernen und dank der genormten Feincodierung (im Gegensatz zur Werkseriennummer) exakt dem Eigentümer und dessen Wohnort zuzuordnen. Mit dem Laser-Besitzernachweis sichert die Polizei auf Wunsch übrigens nicht nur Fahrräder, sondern auch hochwertige Werkzeuge, Laptops oder Akkus fürs Elekro-Bike.

Auch ein Fahrradpass ist hilfreich bei der Identifizierung eines gestohlenen Fahrrads. Ihn findet man in einer Broschüre, die jetzt im Rathaus, in den Polizeiwachen und in anderen Einrichtungen ausliegt. Sie ist aber auch im Internet erhältlich, zum Beispiel unter der Adresse: www.adfc-nrw.de/uploads/media/FB_Fahrraddiebe_2014 _05.pdf. Apropos Internet: Im Medienangebot der Webseite www.k-einbruch.de kann man auch eine kostenlose App herunterladen und hat so mit dem Smartphone einen elektronischen Eigentumsnachweis für sein Rad jederzeit dabei.

In Sachen Eigentumsnachweis kündigt die Polizei in Zukunft eine verschärfte Gangart an. Sollte eine dem Anschein nach nicht allzu vermögende Person demnach mit einem mehrere tausend Euro teuren Rad angetroffen werden, könne dieses vorläufig beschlagnahmt werden. Das bedeute nicht, dass jeder Radfahrer ab sofort die Rechnung für sein Rad dabei haben müsse, so Joachim Bernard. Wenn aber eine Person nicht glaubhaft machen könne, wie ein Rad in ihren Besitz gelangt sei und zugleich schon Fahrraddiebstähle im zweistelligen Bereich begangen habe, würden in solchen Fällen Räder vermehrt sichergestellt.

Mit der Aufwertung des Drahtesels im Zuge einer Verkehrswende vom Freizeitgerät zum Verkehrsmittel steigen freilich auch die Ansprüche an die Radfahrer. Noch immer sei ein großer Teil der regelmäßig in Stichproben kontrollierten Räder nicht verkehrstüchtig. In diesem Kontext erinnerte Polizeipräsident Bernd Paul daran, dass auch eine alkoholisierte Radfahrt zum Verlust des Führerscheins führen könne. So etwas komme häufiger vor, als man denke. Im Schnitt werde alle vier Wochen ein betrunkener Radfahrer mit mehr als zweieinhalb Promille Alkohol im Blut aufgegriffen. Wenig Verständnis hatte der Polizeipräsident auch für "Helmmuffel". Er könne nicht begreifen, warum man hunderte Euro in sein Rad investiere, aber dann kein Geld mehr habe, um den eigenen Kopf zu schützen. Diese "Mischung aus Bequemlichkeit und Eitelkeit" gefährde nicht nur die Gesundheit der Fahrer, sondern gebe vor allem Kindern ein denkbar schlechtes Beispiel.

Zum Schluss richteten die Polizeivertreter noch mahnende Worte an die Bürger, die allzu oft teilnahmslos zuschauten, wenn ein Fahrraddieb ungeniert am helllichten Tag den Bolzenschneider zücke. Den müssen auch Mitarbeiter des Ordnungsamts oder der Polizei manchmal benutzen, wenn sie verwaiste Drahtesel, die monatelang am Straßenrand angekettet vor sich hinrosteten, irgendwann entfernen müssen. Den Kollegen sei dabei nicht anzusehen, dass sie diese Fahrradschlösser im offiziellen Auftrag knacken würden, doch sie seien noch nie von anderen Passanten gefragt worden, was sie denn da treiben.