"Gießen gemeinsam gestalten" kritisiert Aktion des Handels

Steht für Autofahrer auf dem Anlagenring künftig pro Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung? Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein Jahr lang zwei Spuren auf dem Anlagenring nur noch für Fahrräder? Über diesen Verkehrsversuch, den SPD, Grüne und die "Gießener Linke" auf den Weg bringen möchten, entscheidet am heutigen Donnerstag die Stadtverordnetenversammlung. Schon seit Wochen führen Befürworter und Gegner im Rahmen des derzeitigen Kommunalwahlkampfes eine intensive Debatte, in die sich auch die neue Liste "Gießen gemeinsam gestalten (Gigg)" einbringt. "Gigg teilt die Kritik der BID-Vertreter an dem viel zu langsamen Agieren des Gießener Magistrats bezüglich einer klimafreundlichen Verkehrsentwicklung. Es ist für einen ehrlichen Diskurs der Thematik allerdings nicht förderlich, dass die BIDs in ihrer Anzeige vom 27. Februar den dafür verantwortlichen Dezernenten Peter Neidel (CDU) nicht einmal nennen, sondern nur SPD und Grüne anprangern - und hiermit die eigenen Argumente als mehr schlecht als recht getarnte Wahlkampfhilfe für die CDU entwerten", meinen "Gigg"-Spitzenkandidat Lutz Hiestermann und Walter Bien, Sprecher der Liste für Mobilität. Die Partei verfolgt dagegen einen ganz eigenen Ansatz für den Anlagenring

Verantwortung für alle

An der Anzeige von BID- und Einzelhandelssprechern, die in beiden Gießener Tageszeitungen erschienen ist, kritisiert "Gigg", dass sie mit keinem Wort die Herausforderungen des Klimawandels benenne. Und auch die von der CDU mitgetragene Verpflichtung zur Klimaneutralität bis 2035 finde sich nicht wieder. Es entstehe dadurch der Eindruck, als "hätte der Einzelhandel keine Rolle bei dieser 'Menschheitsaufgabe' (Bundeskanzlerin Angela Merkel) zu spielen". Dabei trügen alle Verantwortung für den Klimaschutz. Ein "Weiter so" könne es vor diesem Hintergrund im Verkehrsbereich nicht geben. "Um die CO 2 -Emissionen des motorisierten Straßenverkehrs in den nächsten 15 bis 25 Jahren auf Null zu senken, muss die Zahl der per privaten Pkws erledigten Wege - gerade in Städten und Ballungsräumen - massiv reduziert und der verbleibende Rest, der natürlich (unter anderem für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei et cetera) bestehen bleiben wird, möglichst CO 2 -neutral gestaltet werden", teilen Hiestermann und Bien mit. Dass aktive Autoreduzierung bei gleichzeitiger Förderung von Zufußgehen, Radfahren und ÖPNV-Nutzung zu beliebten, florierenden Innenstädten führe, zeige sich beispielsweise in Tübingen, Münster oder Bremen. Auf der anderen Seite demonstrierten Beispiele wie Dortmund, Duisburg oder Oberhausen, dass auch vermeintliche Autofahrerparadiese mit sehr hohen Anteilen des Pkw-Verkehrs den Niedergang von Innenstädten mitnichten verhinderten. Die Ursachen lägen in der Regel ganz woanders. "So bleiben denn auch die Gießener BIDs den Beweis eines drohenden Niedergangs des Einzelhandels in der Gießener Innenstadt durch Autoreduzierung schuldig. Das lässt sich leicht erklären, denn es gibt solche Beispiele aus den letzten Jahrzehnten für deutsche Mittelstädte nicht", so Bien und Hiestermann. Der Verkehr in Gießen werde sich in den nächsten Jahren vom Auto weg entwickeln müssen. Gleichzeitig sei damit eine aktive Aufwertung der Aufenthalts- und Lebensqualität in ganz Gießen anzustreben mit mehr Platz fürs Flanieren, Radeln und andere CO 2 -arme Verkehrsformen. Das alles müsse auch in den Zielen des kommenden Gießener Verkehrsentwicklungsplans (VEP) festgehalten werden. Für die weitere Diskussion regen Bien und Hiestermann an, eine transparente, aktuelle und verlässliche Zahlengrundlage zu schaffen. So sei beispielsweise die von den BIDs immer wieder vorgebrachte Behauptung, dass viele Branchen 80 Prozent des Umsatzes aus dem Umland generieren, weder aktuell noch belastbar. "Sie ignoriert sowohl das starke Bevölkerungswachstum wie auch die extrem gewachsene Bedeutung des Onlinehandels in den letzten Jahren", kritisieren die "Gigg"-Vertreter.

ÖPNV-Angebot

Zudem sei wesentlich, die Reduzierung der Pkw-Spuren auf dem Anlagenring durch eine Ausweitung des ÖPNV-Angebotes mit besserer Anbindung an das Umland zu flankieren. Auch Homeoffice habe Potenziale für die Reduzierung von Autofahrten. Die Liste plädiert für eine "Steigerung der Attraktivität der Gießener Innenstadt durch Öffnung für Kultur, Begegnung, zivilgesellschaftlichen Diskurs - hier ist dem Vorsitzendem des BID Seltersweg uneingeschränkt zuzustimmen, der für die Gießener Innenstadt eine Transformationsnotwendigkeit erkennt. Gegen die Bequemlichkeit des Onlinehandels kann keine noch so autofreundliche Innenstadt ankommen. Vielmehr muss der Besuch der Innenstadt zu einem so angenehmen, bereichernden Erlebnis werden, dass Menschen sich gerne die Zeit für einen Besuch nehmen. Längere Aufenthaltszeiten (auch durch längere Wege) führen erwiesenermaßen zu höheren Umsätzen. Hier hat Gießen im Übrigen als Stadt mit dem niedrigsten Durchschnittsalter Hessens und der höchsten Studierendendichte Deutschlands auch gegenüber Städten wie Wetzlar enorme Vorteile, die von diesen nicht aufgeholt werden können", resümieren Bien und Hiestermann.

"Gegen Hirngespinste, Luftschlösser und politische Experimente" positioniert sich derweil der "sehr gute Kreisverband Gießen" von Die Partei. Beim derzeitigen Konzept für den Verkehrsversuch sehe man noch Mängel: "Um den befürchteten Einbrüchen im Einzelhandel entgegenzuwirken, wollen wir dem Radverkehr außerdem nur eine Spur zur Verfügung stellen. Auf der zweiten Spur wird, im Stile des Weihnachtsmarkts, ein Open-Air-Konsum-Erlebnis-Paradies mit Fress- und Saufbuden eingerichtet (Glühwein das ganze Jahr über!)."