Gießen: Gesamte Jahrgangsstufe 12 der GGO in Quarantäne

Giessen (red). Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen ermittelt Kontaktpersonen nach einer bestätigten Covid-19-Infektion an der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO). Aus diesem Grund wurden Schulverbot und Quarantäne für die gesamte Jahrgangsstufe 12 mit insgesamt 228 Schülerinnen und Schülern bis einschließlich kommenden Dienstag, 1. September, angeordnet. Die Infektion einer Schülerin sei am Freitag bekannt geworden. Zudem bestehe ein weiterer Verdachtsfall, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da der Unterricht nicht in festen Klassenverbänden, sondern im Kurssystem erfolgt, lasse sich zum genauen Umfang des Kontakts der Infizierten zu anderen Personen innerhalb des Schuljahrgangs zum jetzigen Zeitpunkt nichts abschließend sagen. Das Gesundheitsamt stimme sich eng mit der Schulleitung, dem Staatlichen Schulamt sowie der Stadt Gießen als Schulträger ab.Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte erhalten bis Dienstag eine Rückmeldung durch das Gesundheitsamt, ob über diese Frist hinaus Quarantäne erforderlich ist und ob Tests notwendig sind. Eine direkte Information aller Schülerinnen und Schüler geschah durch die Schulleitung.