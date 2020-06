Gießen: GGO verabschiedet "besten Jahrgang seit Bestehen der Schule"

Gruppenbild auf dem Schulhof: die Geehrten des Abiturjahrgangs der GGO. Foto: GGO

GießenRoter Teppich und Blumenschmuck: Die Osthalle verwandelte sich in einen stilvollen Veranstaltungsraum für die feierliche Abiturzeugnisausgabe der Gesamtschule Gießen Ost, wie in jedem Jahr und dennoch war alles anders: Statt einer großen Feierstunde am Abend mit anschließendem Fest wurden den ganzen Tag über - eingeteilt in drei große Gruppen - die Zeugnisse an die 189 Schülerinnen und Schüler übergeben.

Dank der Lockerungen war es sogar möglich, dass einige Eltern an der jeweiligen Verleihung teilnehmen durften, sorgsam und mit Abstand auf den Zuschauerrängen verteilt. Wer nicht persönlich dabei sein konnte, erhielt die Möglichkeit, die Feier per Live-Stream im Internet mitzuverfolgen, sehr professionell organisiert von der schuleigenen Schülerfirma "MediaHouse". Statt strenger Verbotsschilder wurden auf den Rängen kleine Häusermodelle aus dem Kunstunterricht verwendet, so erhielten sie noch einmal gebührende Aufmerksamkeit, bevor sie irgendwo auf einem Schrank verstauben werden.

Insgesamt elf Abiturienten und Abiturientinnen erreichen in diesem Jahr die Bestnote 1,0 und veranlassten Schulleiter Dr. Frank Reuber zu der Aussage: "Das ist der beste Abiturjahrgang seit Bestehen der Schule." Der Durchschnitt lag bei 2,14 - das hätte zu Beginn der Abiturphase kaum jemand für möglich gehalten. Reuber bedauerte zutiefst, dass die Feier nicht in dem gewohnten Umfang stattfinden konnte. Nachdenklich stellte er die Frage, ob man an diesem Tag tatsächlich glücklich sein könne, aufgrund der Corona-Epidemie, die seit März alles verändert habe.

Trotz dieser negativen allgemeinen Begleitumstände kam er zu dem Schluss, dass alle eine würdige Abschlussfeier verdient hätten. "Es ist mir ein Bedürfnis, Euch auf dieser abschließenden Veranstaltung ein paar Worte mit auf den Weg zu geben, denn nur so artikulieren wir einen Abschluss und einen Neuanfang zugleich", sagte Reuber. In Bezugnahme auf die ersten Sätze des Leitbilds der Schule stellte er fest, dass sie, die Absolventen die Schule zu dem gemacht haben, was das Leitbild verdeutlicht: "Ihr seid menschlich, zugewandt, pfiffig, schlau, belesen, freundlich, emphatisch, wertschätzend, forsch, abwartend, besonnen, abwägend, umweltbewusst und vor allem sozial. Mir fallen viele Begebenheiten ein, wo ihr genau das bewiesen habt, wo ihr mich überzeugt und stolz gemacht habt", ergänzte er und schloss mit den Worten: "Seid glücklich, denn ihr seid Menschen, deren Erzählungen Zukunft haben."

Die persönlichen Statements der Tutoren und die Grußworte der Elternvertretung sowie des Fördervereins wurden als Videobotschaften auf zwei Großleinwände übertragen und trugen zur Auflockerung der Feier bei. Live - wenn auch nicht sichtbar - spielte die Schulband "OSTinato" unter der Leitung von Andreas Feil und wurde in die Osthalle übertragen, denn: Gesang in geschlossenen Räumen ist nicht ohne weiteres erlaubt. Daher wurden die Sänger Lukas Masson, Lukas Müller und Emma Kremer kurzer Hand ins Freie gestellt. Alle drei sind Abiturienten und konnten sich so sehr persönlich mit Liedern von ihren Mitschülern verabschieden.

Die Abiturientinnen Anna Hahn, Chiara Lenz, Celine Madjidian, Soraya Tahmassi und Johanna Sima teilten sich die Moderation der drei Veranstaltungen und führten selbstbewusst durch die Feiern. Damit man nach der Übergabe nicht einfach so auseinandergehen musste, gab es für jede Gruppe im Anschluss einen kleinen Sektempfang auf der Streuobstwiese, während der Innenraum der Halle desinfiziert und für die nächste Gruppe vorbereitet wurde.