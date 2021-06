Gießen Gin trifft Wiesbadener Hawaiihemd

Was im Gin drin ist, steht auf dem Hemd drauf. Foto: Karber

GIESSEN - "Seit Jahren bin ich leidenschaftlicher Gin-Trinker. Umso mehr habe ich mich gefreut, eines Tages in meiner alten Heimat den ausgezeichneten 'Gießen Dry Gin' zu entdecken. Zwei Jahre später bieten wir euch nun gemeinsam mit 'Gießen Dry Gin' das dazu passende Hawaiihemd an", berichtet Christian Jakob stolz.

Der Gründer des ersten deutschen Hawaiihemden Labels "Schönwetterfront" aus Wiesbaden ist im mittelhessischen Pohlheim aufgewachsen und dort mit Michael Karber - einem der beiden "Gießen Dry Gin"-Gründer - zur Schule gegangen. "Wir hatten 20 Jahre keinen Kontakt, haben 2020 aber festgestellt, dass wir beide als Designer eine kreative Laufbahn eingeschlagen haben. Uns war direkt klar, dass wir uns für eine Kollaboration zusammentun müssen", erläutert Karber in einer Pressemitteilung. So sei die Idee eines gemeinsamen Hawaiihemd-Motivs geboren. "Mit jedem Hawaiihemd wird eine individuelle Geschichte erzählt - genauso wie die Botanicals den Geschmack eines Gins definieren", beschreibt Jakob die Grundlage für die Gestaltung. Im "Gießen Dry Gin" wird neben der Wacholderbeere die Fruchtkombination von Apfel und Rhabarber mit der Hibiskusblüte - dem wohl beliebtesten Motiv der Original-Hawaiihemden - verfeinert. Der floral-fruchtige "GI-N" habe die perfekte Basis für ein eigenes sommerliches Muster gebildet.

"Unsere Hawaiihemden werden wie der 'Gießen Dry Gin' in Deutschland in Kleinauflagen hochwertig gefertigt und sind aus 100 Prozent Bio-Baumwolle. Dabei sind sie 100 Prozent made in Germany - vom Stoffdruck in Baden-Württemberg bis zur Fertigung in den Schneidereien in Sachsen und Hessen", stellt Jakob sein Label vor. Alle Produkte dieser kleinen Kooperations-Kollektion wurden gemeinsam "liebevoll kreiert". Die Hawaiihemden sind dieses Jahr auf 40 Stück limitiert und sowohl bei "Schönwetterfront" als auch bei "Gießen Dry Gin" im Onlineshop erhältlich. "Die dazu passenden T-Shirts und Haarbänder gibt es exklusiv nur bei 'Gießen Dry Gin'."

Christian Jakob und Michael Karber sind sich einig: "Die Wertschätzung von qualitativ hochwertigen Produkten aus regionaler Fertigung ist uns sehr wichtig. Wir hoffen sehr, dass wir mit unserer Liebe zum Detail und unserer kleinen Kollektion vielen Leuten eine Freude bereiten können. Aloha und Cheers!"