Gießen: Grüne, SPD und Gießener Linke gehen in Koalitionsverhandlung

Seit Jahren demonstrieren Gruppen in Gießen für den Klimaschutz. Grüne, SPD und Gießener Linke wollen die "ökologisch-soziale" Wende gestalten. Archivfoto: Falk

GIESSEN - Am Donnerstagabend haben die jeweiligen Gremien von Bündnis 90/Die Grünen, SPD und der Gießener Linken beschlossen, in Koalitionsverhandlungen zu gehen.

Alle Parteien haben betont, dass sie die ökologisch-soziale Wende mitgestalten wollen. Gießen soll bis 2035 klimaneutral sein. Daher geht es jetzt darum, in den Koalitionsverhandlungen unter anderem Projekte zu definieren, die die Grundlage für das erste Drittel des 15-Jahre-Marathons schaffen. Dabei soll die soziale Frage mit der ökologischen verbunden werden. Alle Beteiligten der Sondierungsgruppen haben festgestellt, dass diese gemeinsame Idee sich am besten in dieser Konstellation realisieren lässt. Dabei besteht großes Interesse, gemeinsame Lösungen zu finden. Den drei Beteiligten ist wichtig, dass im Parlament ein neuer Stil des Miteinanders gelebt wird. So steht man guten Ideen anderer Parteien und Gruppierungen generell offen gegenüber.