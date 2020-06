Gießen: Gut und gesund studieren an der TH Mittelhessen

Monatelanges Lernen im Home-Office und soziale Isolation bereiten vielen Probleme. Symbolfoto: Corinne Kutz

GIESSEN (red/fod). 18 000 Studierende der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) lernen derzeit von zuhause. Diese neuen Studienbedingungen sind mit speziellen Herausforderungen verbunden. Um die physische und psychische Gesundheit der Studierenden während der virtuellen Lernphase zu fördern, hat die THM vielfältige innovative Maßnahmen entwickelt. Dazu gehört auch die Gesundheitsinitiative "Studium 360°", bei der die THM mit der Techniker Krankenkasse zusammenarbeitet.

Die Corona-Pandemie zwang die Hochschule zur Umplanung. Die Semesterzeiten wurden verschoben. Vorlesungen werden überwiegend digital abgehalten. Das virtuelle Studium erspart vielen die tägliche Anfahrt zu den Standorten Gießen, Friedberg oder Wetzlar. Doch die Studierenden stehen auch vor neuen Herausforderungen. Seit Beginn der Corona-Krise sorgt die THM mit Onlineangeboten und ortsunabhängigem Support dafür, dass auch das virtuelle Studium gesund und erfolgreich gelingt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Interne Befragungen in den vergangenen Wochen ergaben, dass die Konzentrationsfähigkeit der jungen Leute im Studium von zuhause stark beeinflusst ist. Denn ähnlich wie im Home-Office sind Ablenkungen allgegenwärtig. Das permanente Arbeiten am PC und die vielen virtuellen Formate führen dazu, dass Augen ermüden und der Rücken schmerzt. Auch Verluste von Nebenjobs belasten viele Studierende in Mittelhessen.

INFOS ZUM PROJEKT "STUDIUM 360°" Das Projekt "Studium 360°" ist ein dreijähriges Kooperationsprojekt zwischen der Technischen Hochschule Mittelhessen und der Techniker Krankenkasse. Ziel ist es, den Studierenden an der THM optimale Studienbedingungen zu bieten, um ein gesundes und erfolgreiches Studium zu ermöglichen. Allgemeine Informationen: Tipps für die Studienalltag in Corona-Zeiten: studentenwerke.de/de/content/10-tipps-um-alleine-zurechtzukommen YouTuberin zum Thema Homestudying: www.youtube.com/watch?v=Rv3_EtLy9DA Angebote der THM während des virtuellen Semesters: Hochschulsport online (THMotion @home but active) Zentrale Studienberatung der THM per Chat, E-Mail, Telefon und Video Beratung des Gleichstellungsbüros der THM Unterstützung für internationale Studierende und Flüchtlinge (Prepare & Start) Beratung für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit Service & Beratungen des AStA Sozialberatung des Studentenwerks Angebote für Lehrende durch das ZeKoll (Zentrum für kooperatives Lehren und Lernen) Ergebnisse der internen Umfrage an der THM: Was belastet viele Studierende gerade? Sorgen um die Semesterergebnisse und Gesamtstudiumsleistung Schwierigkeit bei der Strukturierung des Studienalltags und Konzentrationsschwierigkeiten Existenzängste durch Verlust von Nebenjobs Unsichere Studien- und Studienfinanzierungssituation Unsicherheit, Zukunfts- und Verlustängste Belastung durch die soziale Isolation Unsicherheit bei Auslandsaufenthalt oder Wiedereinreise nach Deutschland, erstmalige Einreise aktuell für ausländische Studierende nicht möglich Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Studium als zusätzliche Aufgabe * Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.thm.de/sport/studium-360-grad. Rückfragen beantwortet Projektkoordination Johanna Sickel: Tel. 0641/309-1469, E-Mail: Johanna.Sickel@verw.thm.de. (red)

Die THM handelte daher schnell und bietet gezielte Hilfen an. So wurden seit Semesterbeginn im April unter dem Motto "THMotion - @home but active" unzählige Sportangebote digitalisiert. Das Programm erstreckt sich nun von Online-Boxen bis zum virtuellen Zumba-Kurs - viele Angebote sind kostenfrei. Bei Fragen zu Lernschwierigkeiten oder unklaren Zukunftsaussichten hilft die Studienberatung der Hochschule jetzt per Telefon, E-Mail oder Chat. Auch die Dozenten erhalten Support: Webinare und Coachingangebote helfen den Lehrenden, Vorlesungen virtuell abzuhalten und aktivierende Elemente in den digitalen Unterricht einzubauen.

"Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Studierenden und Lehrenden ist gerade jetzt von besonderer Wichtigkeit. Aber das Thema haben wir schon seit längerem im Fokus unserer Arbeit", erklärt Gesundheitswissenschaftlerin Johanna Sickel. Als Projektmanagerin betreut sie seit 2018 die Gesundheitsinitiative "Studium 360°". Die THM will damit ihre Studierenden bei der Gestaltung des Studienalltags begleiten und zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Dazu vernetzt die Hochschule mithilfe der Techniker Krankenkasse interne Angebote und entwickelt neue Formate - immer mit dem Ziel, die Gesundheit der angehenden Fach- und Führungskräfte zu fördern. So sollen Gesundheitskompetenzen für die Zukunft vermittelt und gute Studienbedingungen geboten werden. "Lernen gelingt in einer angenehmen Atmosphäre einfach besser", sagt Sickel.

Vor der Corona-Pandemie lag beispielsweise ein Fokus des Gesundheitsprojektes darauf, mehr Lern- und Ruheräume an der THM zu schaffen. Gemeinsam mit dem Fachbereich Bau wurden Konzepte entwickelt. IT-Studierende sorgen dafür, verfügbare Räume über die hochschuleigene App darzustellen. Doch mit dem Start des virtuellen Semesters sind es andere Dinge, wie individuelle Unterstützung und Vernetzung der Studierenden untereinander, die für ein gesundes und erfolgreiches Studium wichtig sind.

Die Erfahrungen aus dem derzeitigen Sommersemester werden zeigen, welche weiteren Angebote benötigt werden, heißt es. Nun stehen an der Technischen Hochschule Mittelhessen erst einmal die Prüfungswochen an. Dank der vielfältigen Angebote der THM sind die Studierenden trotz Corona sicher bestens vorbereitet, ist man überzeugt.