Gießen: Haftbefehl gegen Umweltaktivistin "Ella" aufgehoben

"Ella" war eine von vielen Umweltaktivistinnen im Danneröder Forst. Archivfoto: dpa

GIESSEN - Der Haftbefehl gegen eine als "Ella" bekannt gewordene Umweltaktivistin ist aufgehoben. Dies sagte ein Sprecher des Landgerichts Gießen am Montag. Die Frau, die bislang ihre Identität nicht preisgab, habe nun ihre Personalien offengelegt. Ihre Freilassung sollte sofort in die Wege geleitet werden.

Hintergrund des Falls sind die Proteste um den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 in Mittelhessen. Die Angeklagte soll im Herbst 2020 bei der Räumung eines Protestcamps im Dannenröder Forst in rund 15 Metern Höhe einen Polizisten mehrfach ins Gesicht und einmal gegen den Kopf getreten sowie einem weiteren Beamten ihr Knie ins Gesicht gestoßen haben. Das Landgericht verurteilte sie in einem Berufungsprozess wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf diese sowie wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und neun Monaten Haft. Hiergegen hatte die Verteidigung Revision eingelegt.

Nach Angaben des Gerichtssprechers ist das Urteil des Landgerichts nicht rechtskräftig. Die Frau habe seit November 2020 in Untersuchungshaft gesessen. Die Höhe des Strafmaßes des noch nicht rechtskräftigen Urteils sei zwar noch nicht abgesessen, doch habe die 3. Strafkammer entschieden, dass ein weiterer Verbleib in der Justizvollzugsanstalt nicht verhältnismäßig sei.