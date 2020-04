Gießen: Hedwig-Burgheim-Medaille geht an Prof. Sascha Feuchert (JLU)

Sascha Feuchert, Leiter der JLU-Arbeitsstelle Holocaustliteratur und Vorsitzender des Literarischen Zentrums Gießen. Foto: Piotr Banczerowski

GIESSEN - Die Hedwig-Burgheim-Medaille, die höchste Auszeichnung der Stadt Gießen, geht in diesem Jahr an Sascha Feuchert, Professor für Neuere Deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Holocaust- und Lagerliteratur am Institut für Germanistik der Justus-Liebig-Universität (JLU). Das teilte am Donnerstagnachmittag die Stadt mit. Feuchert ist zugleich Leiter der international und national renommierten Arbeitsstelle Holocaustliteratur an der JLU sowie Vorsitzender des Literarischen Zentrums Gießen.

Die Hedwig-Burgheim-Medaille wird alle zwei Jahre im Gedenken an die bis heute fortwirkende Tätigkeit der jüdischen Pädagogin Hedwig Burgheim für hervorragende Verdienste um Verständigung und Verständnis zwischen den Menschen verliehen. Feuchert ist bei der Arbeitsstelle für Konzeption und Durchführung von Forschungsvorhaben verantwortlich. Zudem koordiniert er die Zusammenarbeit mit Schulen und außerschulischen Bildungsträgern. Zentrales Anliegen ist es, dafür zu sorgen, dass Texte der Nachwelt erhalten bleiben und in Wissenschaft, Schule und Öffentlichkeit rezipiert und diskutiert werden. Zugleich werden Wege gesucht, wie die Erinnerung an den Holocaust durch einen aktiven Umgang mit der Literatur auch dann noch gesichert werden kann, wenn die Generation der Zeitzeugen nicht mehr da sein wird. (Ausführlicher Bericht folgt.)