Gießen: „Hessen Technikum“ an THM geht in zweite Runde

Katharina Schwabenland, Ricarda Mohr, Alina Köhler und Laura Wolf (v.l.) haben im vergangenen Wintersemester das Hessen Technikum an der THM besucht und sich alle für ein Studium der Natur- oder Ingenieurwissenschaften entschieden. (Foto: THM)

GIESSEN (red). Vier junge Frauen haben bis Ende März die Möglichkeit, an einem strukturierten Programm zur Studien- und Berufsorientierung an der Technischen Hochschule Mittelhessen teilzunehmen. „Zukunft einfach ausprobieren“ heißt zum zweiten Mal das Motto des „Hessen Technikums“. Es ist für diejenigen gedacht, die nach dem Schulabschluss mehr über ein Studium in Ingenieur- und Naturwissenschaften, Mathematik oder Informatik wissen wollen.

Das „Hessen Technikum“ biete eine große Chance, um Orientierung zu bekommen, sagt Miriam Altenhöfer, die das Programm an der THM koordiniert. Selbst bei guten schulischen Leistungen in technisch-naturwissenschaftlichen Fächern seien Frauen oft unsicher, ob sie für ein Studium auf diesem Gebiet geeignet sind. Das kommende halbe Jahr solle ihnen diese Unsicherheit nehmen und zu einer fundierten Entscheidung über den weiteren Ausbildungsweg führen.

Bei zwei Firmen bekommen die „Technikantinnen“ an vier Tagen in der Woche je drei Monate lang einen Einblick in ein technisches Berufsfeld. Drei Unternehmen aus der Region engagieren sich in dem Projekt: Lupp, die Eisengießerei Fritz Winter und Stanley Engineered Fastening. Mit dabei ist auch das Mathematikum.

Die jungen Frauen arbeiten an konkreten praktischen Aufgaben und werden von einem Mentor betreut. Die Vergütung liegt zwischen 300 und 500 Euro monatlich. Am fünften Tag besuchen sie an der THM ausgewählte Vorlesungen für Erstsemester, erhalten Einblicke in Labore, können sich mit Studentinnen und Studenten austauschen und mit Professoren reden. Die Veranstaltung an der Hochschule werden in diesem Semester im Wesentlichen online angeboten. Einmal im Monat gibt es ein virtuelles Treffen mit den Technikantinnen der anderen hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das Wissenschaftsministerium und die Europäische Union finanzieren das Programm.

Beim ersten Durchgang haben ebenfalls vier junge Frauen teilgenommen. Alle haben ihr Studienfach gefunden: drei entschieden sich für Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen an der THM, eine wird an der Justus-Liebig-Universität Chemie studieren.