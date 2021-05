Gießen, Hessen und Europa

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Anlässlich der Europawoche ruft der Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich alle Bürgerinnen und Bürger auf, gemeinsam für die Demokratie in der EU zu arbeiten: "Wir leben, auch in Corona-Zeiten, gut im europäischen Haus. Die Europäische Union leistet viel für unseren Wohlstand, unsere Sicherheit, Frieden und Freiheit." Am Jahrestag des Schuman-Plans, dem 9. Mai, ist der offizielle Start der "Konferenz zur Zukunft Europas". EU-Kommission, Rat und Europäisches Parlament rufen die europäische Bevölkerung gemeinsam auf, über Herausforderungen und Prioritäten der EU zu diskutieren. "Europa geht uns alle etwas an."

Die Online-Bürgerplattform https://futureu.europa.eu/ ist bereits am Start, die Anlaufstelle der Konferenz. "Das ist Ihre Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen und mitzuteilen, in welchem Europa Sie leben möchten, um so unsere Zukunft mitzugestalten", sagt der Regierungspräsident. Über ein Jahr soll dieser digitale Raum dazu dienen, die Bevölkerung interagieren zu lassen und Ideen darüber auszutauschen, wie sie sich die Zukunft Europas hinsichtlich politischer Themen, Entscheidungsprozessen und der Institutionen vorstellen. Die Vorschläge auf der Plattform sollen direkt in die Podiumsdiskussionen der Konferenz einfließen und werden in allen 24 EU-Amtssprachen verfügbar sein.

Mittelhessen profitiere stark von der EU, betont RP Ullrich. "Investitionen und Initiativen in Forschung, Bildung und Wirtschaft werden gefördert, die wunderbare Natur mithilfe der EU erhalten sowie die Jugend im weltoffenen Geist Europas geprägt." Gerade die ländlichen Räume profitierten über LEADER, den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, von der Union. "Gemeinsam können wir Europa besser machen und so auch die Position Deutschlands und Hessens in der Welt stärken. Deshalb: Machen Sie mit", fordert Ullrich auf.