Gießen: Im Bobbycar ins Kita-"Autokino"

GIESSEN - Popcorn-Duft schwebt durch die "Kita der Welt", eine der vier Gießener Awo-Kitas, die beim bundesweiten Vorlesetag digital der Lesung von Sven Görtz lauschen. Aufgeregt sitzen die Kinder auf ihren Bobbycars, vor ihnen eine große Leinwand, auf der Görtz "Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm", ein Kinderbuch von Rafik Schami und Olaf Könneke, zum Besten gibt. In dem Buch schafft es die Protagonistin, ihren Vater von seinen Vorurteilen gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe abzubringen. Jede Kita konnte einen Titel vorschlagen, die endgültige Entscheidung hat dann Görtz selbst getroffen: "Dieses Thema gehört unbedingt in jede Kita rein", begründet er seine Auswahl.

Und die Zustimmung ist groß, schließlich schafft es nicht jeder, eine Gruppe von Vorschulkindern für 20 Minuten ruhig auf ihren Plätzen zu halten. "Das war cool, wie im Kino", erzählen die kleinen Zuhörer danach, und dass Sven Görtz auf jeden Fall noch mal kommen soll. Bereits letztes Jahr hatte der bekannte Hörbuchsprecher, Schriftsteller und Singer-Songwriter, der in Gießen studiert hat, ehrenamtlich an der Aktion teilgenommen. Dies habe ihm so gut gefallen, dass er dieses Jahr unbedingt wieder dabei sein wollte. Wieder las er unentgeltlich, trotz der erschwerten finanziellen Situation für Künstler während der Corona-Beschränkungen. Er betont auch, wie wichtig es ihm besonders in diesem Jahr sei, die Kitas zu unterstützen. Natürlich sei es keine so lebendige Lesung wie vergangenes Jahr gewesen, als er inmitten der zuhörenden Kinder las, aber das nimmt er gerne in Kauf. "Was ist in dieser Zeit schon nicht erschwert?", gibt er zu bedenken. Und schließlich unterscheide sich die Situation kaum von seinem üblichen Alltag, den er als Hörbuchsprecher im Studio verbringt. Geschichten erzählen, Lieder singen und gemeinsam dichten seien wesentliche Faktoren der Erziehung und deshalb besonders während der Corona-Pandemie unbedingt notwendig.

Dass der Vorlesetag auf diese Weise stattfinden konnte, verdanke man auch der außergewöhnlich modernen digitalen Ausstattung der Awo-Kitas, so Freiwilligenkoordinatorin Kornelia Steller-Nass. Obwohl die Kinder erzählen, dass sie zuhause auch Bücher vorgelesen bekommen, bieten solche gemeinsamen Aktionen schließlich auch eine ganz andere Atmosphäre und erlauben es den Kindern, Literatur auf eine neue Art, über den digitalen Weg, zu erfahren.