Gießen: Im Früherkennungszentrum gibt's Erste Hilfe für die Seele

GIESSEN - Es beginnt meist harmlos. Umrisse von Menschen verschwimmen und Konturen beginnen sich aufzulösen. Stimmen klingen dumpf oder verrauscht, als wäre man unter Wasser. Das Denken wird langsamer und fällt immer schwerer. So beschreibt Prof. Christoph Mulert die ersten Symptome einer beginnenden Schizophrenie oder Psychose. Das Tückische daran: Diese Symptome sind in der Regel nicht spezifisch, können auch nach einer durchfeierten Nacht oder als Nachwirkung eines Drogenrauschs auftreten. Zudem werden sie meist nur von den Betroffenen und weniger von deren persönlichem Umfeld wahrgenommen.

Bricht eine schwere psychische Erkrankung, durch die man Dinge wahrnimmt, die gar nicht exisitieren, und bei der man sich oft bedroht und verfolgt fühlt, aber einige Jahre später voll aus, dann ist die Therapie aufwändig. 80 Prozent der Betroffenen erreichten danach nicht mehr die volle Funktionalität und Lebensqualität, sagt Mulert, Direktor der Gießener Klinik für Psychiatrie.

Seit einem Jahr bietet deshalb das Früherkennungszentrum an der Klinik für Psychiatrie Menschen Hilfe an, die das Gefühl haben, "nicht mehr mehr so ganz bei sich, nicht mehr ganz Ich zu sein", wie es eine Betroffene formuliert hat. "Warnsignale erkennen, beraten und helfen" lautet das Motto von Dr. Johannes Wilhelm, dem Leiter der Früherkennungsambulanz, sowie von Dr. Stefanie Simanowski, die gemeinsam mit Mulert gestern eine erste Bilanz des Projekts zogen.

Bislang 35 Betroffene haben sich in dieser Zeit gemeldet. Bei dreien von ihnen wurde nach einer langen und sorgfältigen Untersuchung eine Therapie verordnet. Vor allem die Anamnese, die Vorgeschichte, und die Diagnose einer beginnenden psychischen Erkrankung stellen die Ärzte dabei vor große Herausforderungen. In der Regel brechen psychische Erkrankungen vor allem bei jüngeren Menschen aus, bei Männern meist in den frühen Zwanzigern, bei Frauen zwei, drei Jahre später. Das ist eine Phase der Umbrüche, in der sich vieles ändert und in der die, wie gesagt, wenig eindeutigen Symptome auch ganz andere und harmlosere Ursachen haben können.

Nach einer telefonischen Terminvereinbarung treffen sich Interessierte zunächst zu einem ausführlichen persönlichen Gespräch. Sollten sich dort Hinweise auf eine beginnende Psychose ergeben, aber auch auf andere psychsiche Erkrankungen wie Depressionen oder eine posttraumatische Belastungsstörung, schließen sich weitere ambulante Termine an, die nach einer sicheren Diagnose in eine Therapie münden.

Prinzipiell kann jeder Mensch eine Psychose entwickeln, sagt Mulert, auch wenn nur jeder Hundertste im Laufe seines Lebens eine schwere psychische Störung entwickelt. Depressionen dagegen treffen nahezu jeden Dritten irgendwann einmal.

Mulert wendet sich auch gegen die immer noch bestehende Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, die meist nur dann ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, wenn sie zu schweren Straftaten führen, wie beispielsweise beim Attentäter von Hanau. Dessen hinterlassene Manifeste zumindest den Verdacht einer paranoiden Schizophrenie nahelegen, auch wenn die ermittelnden Behörden auch acht Moinate nach der Tat noch nicht zu einer abschließenden Einschätzung gelangt sind.

"Das sind Extremfälle, die wenig über psychische Erkrankzungen an sich aussagen", betont Mulert. Depressive Menschen seien strafrechtlich weit wenig auffällig als der seelisch gesunde Durchschnittsbürger. Bei Psychotikern läge die Kriminalitätsrate nur leicht über dem Durchschnitt und sei in etwa auf dem Niveau junger Männer, die ja auch häufiger gewalttätig würden, als der Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung.

Wilhelm weist auf den Pioniercharakter der Gießener Einrichtung hin. Während sich bei organischen Erkrankungen wie Brust- oder Darmkrebs längst eine Infrastruktur der Frühererkennung herausgebildet habe, stecke sie bei psychischen Erkrankungen noch in den Kinderschuhen. Dabei steigt gerade bei psychischen Erkrankungen die Heilungschance, wenn sie frühzeitig erkannt und therapiert werden kann. Dann könne man nicht nur den Verlauf günstig beeinflusen, sondern den Ausbruch nach hinten schieben oder gar ganz verhindern.

Selbstbetroffene oder Angehörige können unter der Telefonnummer 0641/985-45720 währen der Öffnungszeiten der Ambulanz oder per E-Mail an die Adresse psych.frueherkennung.giessen@uk-gm.de Kontakt zum Früherkennungszentrum aufnehmen. Am Donnerstag, 5. November, findet zudem ein erstes Videogespräch zwischen Interessierten und Therapeuten statt, an dem man auf Wunsch auch anonym teilnehmen kann. Zugangsdaten gibt es im Zentrum, dass dieses Angebot in Zeiten von Corona noch ausbauen will. Fotos: UKGM