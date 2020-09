Gießen: In der Freizeit für die Gesellschaft

Dietlind Grabe-Bolz (l.) mit den Geehrten (ab 2.v.l.) Michael Beltz, Eva Janzen, Klaus-Dieter Grothe, Frank-Walter Schmidt und Heiner Geißler. Foto: Jung

Jetzt teilen:

GIESSEN (kg). Vor der Stadtverordnetenversammlung in der Sport- und Kulturhalle Allendorf überreichte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz im Auftrag des Hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier Landesehrenbriefe an langjährige Stadtverordnete und Kommunalpolitiker. Darüber hinaus ehrte sie dieselben Mitglieder des Stadtparlaments für ihr ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik mit der Bronzenen Ehrenplakette der Stadt Gießen.

Michael Beltz (Gießener Linke) ist seit 2006 Stadtverordneter. Im Parlament sitzt ebenfalls seit 2006 Heiner Geißler und fungiert dort als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW). Dem Ortsbeirat Wieseck gehörte er von 2011 bis Ende 2012 an, nach einer Pause wurde er 2016 erneut in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Klaus-Dieter Grothe ist seit 2006 Stadtverordneter und Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Von 1993 bis 2000 gehörte er dem Kreistag des Lahn-Dill-Kreises an, war von 1993 bis 1997 Mitglied der Gemeindevertretung Sinn und zählte von 2001 bis 2009 zum Kreistag des Landkreises Gießen. 2006 trat Eva Janzen (SPD) in die Stadtverordnetenversammlung ein, 2016 übernahm sie daneben ein Mandat im Ortsbeirat Kleinlinden.

Stadtverordnetenvorsteher Frank Walter Schmidt (SPD) führt diese Funktion seit 2019 aus, Stadtverordneter wurde er bereits 2006. Die OB dankte den Geehrten für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit in ihrer Freizeit und unterstrich die Bedeutung eines solchen Amtes für die Gesellschaft.