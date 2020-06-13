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Samstag, 13.06.2020 - 14:30
4 min

Gießen in der Stunde Null

Bislang unveröffentlichte Archivdokumente und amerikanische Luftaufnahmen aus dem Mai 1945 zeigen in unserer neuen Serie das zerstörte Gießen in so noch nie gesehener Detailfülle.

Von Ingo Berghöfer
Der Nullpunkt. Dieses aus großer Höhe aufgenommene US-Luftbild aus dem März 1945 zeigt über dem Band der Lahn und der Bahntrasse in der Bildmitte das zerbombte Gießener Stadtzentrum. Foto: Archiv Jeckel

Der Nullpunkt. Dieses aus großer Höhe aufgenommene US-Luftbild aus dem März 1945 zeigt über dem Band der Lahn und der Bahntrasse in der Bildmitte das zerbombte Gießener Stadtzentrum. Foto: Archiv Jeckel

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