Gießen: Kinderarmut im Flussstraßenviertel erschreckend hoch

GIESSEN - Das Flussstraßenviertel befindet sich im Wandel. Schon seit einigen Jahren werden hier viele, teils stark sanierungsbedürftige Häuser und Wohnungen modernisiert und einige Neubauten, zumeist mit Sozialwohnungen, errichtet. Für die Zukunft wird zudem in baulicher Hinsicht eine "sensible Nachverdichtung", wie es in der Rahmenplanung heißt, angestrebt. Doch wer sind eigentlich die knapp 1600 Einwohner des circa 16 Hektar großen Quartiers, das von Marburger Straße, Sudetenlandstraße, Schwarzlachweg und Bahndamm begrenzt wird? Wie sind ihre finanziellen und Beschäftigungsverhältnisse? Wie viele von ihnen sind auf staatliche Transferleistungen angewiesen? Und gibt es hierbei Unterschiede zwischen den einzelnen Bevölkerungsgruppen? Antworten liefert auf gleich 43 Seiten der nun vorgelegte Bericht der Stadt Gießen zum Sozialraummonitoring im Flussstraßenviertel, der die Entwicklung im Zeitraum 2016 bis Ende Dezember 2019 beleuchtet. Stadträtin Astrid Eibelshäuser, Dr. Anna Hoffmann (Leitung Soziale Stadterneuerung) und Phillip Winkelnkemper (Dezernat III), der den Bericht zusammengestellt hat, präsentierten am Montag einige interessante Erkenntnisse. Das daraus gewonnene Gesamtbild solle dazu dienen, "die richtigen Handlungsansätze" zu entwickeln, sagte die Stadträtin.

Hoher Ausländer-Anteil

Die erschreckendste Erkenntnis: Im Flussstraßenviertel ist die SGB-II-Quote und der Anteil in Armut lebender Kinder und Jugendlicher deutlich größer als in der Gesamtstadt: 48,0 im Vergleich zu 26,3 Prozent. Ende Dezember 2019 lebten 108 Minderjährige des Quartiers in sogenannten Bedarfsgemeinschaften. Auch die Zahl der Arbeitslosen lag zu jenem Zeitpunkt bezogen auf die der Einwohner im erwerbsfähigen Alter mit 13,8 Prozent deutlich über derjenigen Gießens (5,6 Prozent). Sowohl unter deutschen als auch ausländischen Bewohnern im erwerbsfähigen Alter war der Anteil der Arbeitslosen mit 13,3 beziehungsweise 14,5 Prozent höher als in der Gesamtstadt, wo er bei 6,6 Prozentpunkten lag. Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind in dem Quartier ältere Einwohner: Etwas mehr als ein Fünftel der 45- bis 55-Jährigen waren Ende 2019 erwerbslos und knapp 17 Prozent der über 55-Jährigen. Während allerdings die Beschäftigungsquote bei Bewohnern mit deutscher Staatsangehörigkeit um 3,3 Prozentpunkte unter derjenigen in der Gesamtstadt lag, war diese bei denen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Flussstraßenviertel 3,9 Prozentpunkte höher. Das Wohnquartier ist im Übrigen eines der Stadtgebiete mit dem höchsten Anteil ausländischer Bewohner: 34,1 Prozent hatten hier Ende 2019 nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, bei der gesamten Gießener Bevölkerung waren dies 17,8 Prozent.

Der Wandel im Flussstraßenviertel ist noch lange nicht abgeschlossen. Eibelshäuser sprach von einem "jahrzehntelangen Prozess, den wir noch vor uns haben". Dabei möchte man neben der baulichen Weiterentwicklung - Eibelshäuser: "Der Soziale Wohnungsbau wird auch in Zukunft Schwerpunkt bleiben" - ebenso die soziale im Blick behalten. Daher wird das Sozialraummonitoring "jährlich fortgeschrieben", wie die Stadträtin und Winkelnkemper ankündigten. Ziele seien unter anderem "eine stärkere Heterogenität" in der Bewohnerschaft und "ein attraktives Wohnumfeld", wovon auch andere Bereiche profitieren könnten, erläuterte Eibelshäuser. Bei allen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen gelte es zudem, "Verdrängungseffekte" zu vermeiden, machte sie deutlich, wie wichtig gerade in diesem Wohnquartier "bezahlbare Mieten" wären. In den 840 Wohnungen der Wohnbau Gießen GmbH etwa, der circa 85 Prozent aller Wohnungen im Quartier gehören, stieg die Quadratmetermiete von 2013 auf 2019 von durchschnittlich 4,93 auf 5,56 Euro an, berichtete Winkelnkemper. Die jährliche Fluktuationsquote bei den Mietern liege bei rund zehn Prozent, bei der Leerstandsquote seien es ungefähr vier Prozent, führte er aus.

Neuer Spielplatz kommt

Nachdem mit dem "Quartierskiosk" in der Schottstraße 37a ein Ort für regelmäßige Bewohner-Sprechstunden und -Beratungen geschaffen wurde, sind im Verlauf der kommenden Monate, gefördert durch das Bund-Länder-Programm "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten", weitere Maßnahmen geplant. Anna Hoffmann nannte hier zum einen den Spielplatz, der auf dem Gelände der ehemaligen Schreinerei Möll im Schwarzlachweg entsteht und noch dieses Jahr fertig werden solle. Der erste dieser sogenannten Bewegungspunkte des Kinderwegekonzepts wurde bereits auf dem Grünstreifen Sudetenlandstraße/Ecke Asterweg im Rahmen einer Mitmachbaustelle realisiert, weitere sind geplant. Außerdem steht die Dachsanierung des Jugendzentrums "Holzwurm" an. Hierzu passt auch, dass durch den Abschluss des leistungsorientieren Zuwendungsvertrags zwischen der Stadt Gießen und dem CVJM Gießen e.V. das Projekt "jugend@Nordpol", das Angebote der aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit beispielsweise am Ederspielplatz bereithält, längerfristig gesichert werden konnte.

Neue soziale Strukturen sollen auch dort entstehen, wo die Gebäude in der Weserstraße 26 bis 32 abgerissen werden. In dem Neubau, zu dem ebenfalls Sozialwohnungen gehören, möchte die Wohnbau zusammen mit der AWO Gießen und dem DRK-Kreisverband Marburg-Gießen Dienstleistungen vor allem zum Thema "Älter werden im Quartier / Mehrgenerationenhaus" vorhalten. Denn wie Eibelshäuser betonte, zeige das Sozialraummonitoring auch, dass gerade in puncto Pflege älterer Menschen eine intensivere Beratung notwendig sei. Wenngleich in diesem Wohnquartier der Anteil der Senioren ab 65 Jahren mit 12,1 Prozent etwas geringer als in der Gesamtstadt (15 Prozent) ist.