Gießen: Kita Marshallsiedlung im Finale

Ob die Kita-Kinder und ihre Betreuer ein Freudenlied anstimmen können, wird sich im Frühjahr zeigen, wenn der Preis "Kita des Jahres" verliehen wird. Unter den Finalisten ist die Awo-Einrichtung schon. Archivfoto: Nickel

GIESSEN - Kurz vor Jahresende erreicht die Awo-Kita in der Gießener Marshallsiedlung Gießen noch eine frohe Botschaft: Sie hat es ins Finale des Deutschen Kita-Preises 2021 geschafft. Als einer von zehn Finalisten in der Kategorie "Kita des Jahres", sind die Trophäe und ein Preisgeld von 25 000 oder 10 000 Euro für die Gießener Einrichtung damit zum Greifen nah.

Für die Kita geht es jetzt spannend weiter: In den kommenden Monaten werden Experten der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Internationalen Akademie Berlin (INA) die Gießener Einrichtung noch besser kennenlernen. Aufgrund der aktuellen Situation findet dieser Auswahlschritt erstmalig rein digital statt. Die Fachleute werden Interviews mit der Kita-Leitung, den Fachkräften und dem Träger führen sowie Eindrücke der Familien einholen. Die Gespräche mit den Beteiligten werden um eine virtuelle Erkundung der Kindertagesstätte ergänzt. Die Preisträger werden im Frühjahr 2021 bekannt gegeben, eine breitgefächerte Jury entscheidet. Preisverdächtig sind Kitas, die Kinder konsequent in den Mittelpunkt ihres pädagogischen Handelns stellen und bei denen Kinder, Eltern und Mitarbeitende den Alltag mitgestalten können.

Neben den fünf Einrichtungen in der Kategorie "Kita des Jahres" werden bei der Preisverleihung im Frühjahr auch fünf Initiativen in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" ausgezeichnet. Zudem darf sich eine der zehn Finalisten-Kitas auf den "Eltern"-Sonderpreis freuen. Ob die Auszeichnung des Magazins "Eltern" an die Awo-Kita Marshallstraße geht, entscheidet die Öffentlichkeit im April im Rahmen eines Online-Votings auf Eltern.de. Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Heinz und Heide Dürr-Stiftung, das Magazin Eltern und der Didacta-Verband sind als Partner mit an Bord.