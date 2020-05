Gießen: Klavierkonzert im Innenhof erfreut Bewohner der Alloheim-Senioren-Residenz

Willkommene Abwechslung für die Heimbewohner: Doris Bernhardt spielt im Innenhof ein Klavierkonzert. Foto: Schäfer

Giessen (rsc). Vor der Corona-Zeit kam Doris Bernhardt einmal im Monat in die Alloheim-Senioren-Residenz an der Licher Gabel. Dann spielte sie am Klavier Volkslieder und viele Heimbewohner sangen mit. Am Freitagvormittag gab sie im Innenhof ein Klavierkonzert im Freien. Den Auftakt machte ein Stück von Robert Stolz.

Es folgte ein Potpourri aus klassischer Musik, Oldies, Filmmusik und natürlich Volksliedern, das die Heimbewohner erfreute. Die, die noch mobil waren, saßen mit Abstand im Innenhof, andere standen an den Fenstern und lauschten andächtig den Klängen. Es war bereits das zweite Konzert von Gerhardt. Auch der Schausteller André Lotz hatte mit einer Drehorgel vor einigen Tagen die Heimbewohner von der tristen Corona-Zeit mit musikalischen Grüßen abgelenkt. Der Leiter Sozialer Dienst, Sascha Bücher, erzählte dem Anzeiger von einem Bewohner, der jahrelang in einem Trio Tanzmusik gespielt habe. "In einer Konzertveranstaltung singt er demnächst, und wir werden ihn auf der Gitarre begleiten." Menzel ist mit der Evangelischen Kirche im Gespräch zwecks eines Gottesdienstes; einen "Fenstergottesdienst", wie er es nennt.

Die schweren Wochen seien "human verlaufen", sagt Residenzleiter Jan-Niclas Menzel. "Die Bewohner haben bisher Verständnis gezeigt für das rigorose Besuchsverbot."

Auf Nachfrage gibt Menzel an, dass etwa die Hälfte der Bewohner in normalen Zeiten von ihren Angehörigen regelmäßig, manchmal selten Besuch erhält. Die andere Hälfte lebe permanent ohne jeglichen Außenkontakt. Wer seinen Angehörigen im Heim besuchen will, kann dies demnächst nach Anmeldung tun. Es sei schade, dass derzeit keine gemeinsamen Ausflüge, beispielsweise auf den Wochenmarkt, unternommen werden könnten. Allerdings schwärmten einige einzeln etwa zum Schwanenteich. "Wir halten niemanden auf." Besonders hervor hob Menzel die Mitarbeiter - "von Pflege bis Küche: Großes Lob!"