Gießen: "Kleiner Lenz" wird "Ulenspiegel 53"

Britte und Tobi Bach haben ein neues Konzept entwickelt. Foto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. "Corona hat uns gezwungen, eine längst überfällige Entscheidung zu treffen", sagt Tobi Bach und lehnt sich im Biergartensessel mit Blick auf den "Kleinen Lenz" zurück. Dieser wird ab dem 2. Oktober in "Ulenspiegel 53" umbenannt, und nicht nur namentlich stehen hier Veränderungen an. Das langjährige Restaurant wird zur Kneipe, zum Ort der Begegnung, zur oberen Etage des traditionellen "Ulenspiegels". Statt Schnitzel und großer Speisekarte wird es kleine, feine Snacks geben: Pommes mit grüner Sauce, Burger und auch ein Flammkuchen mit Handkäse werden unter anderem auf der hessisch inspirierten Snackkarte zu finden sein.

"Wir freuen uns sehr, auch mal wieder selbst hinter der Theke zu stehen", betont Britte Bach ihre Entscheidung zum Kneipenkonzept. Ein Tischkicker steht schon bereit, der 8-Loch-Billardtisch wurde gerade geliefert. Lediglich die weiße Kugel scheint verschwunden, aber bis zur Neueröffnung wird hier sicherlich eine Lösung gefunden sein. Vieles, was zum Ausbau der Kneipenstruktur nötig war, war schon vorhanden. Eine Musikanlage wanderte beispielsweise aus dem "Ulenspiegel" herüber, Mobiliar ist auch in ausreichendem Maße vorhanden. Eine neue Theke im oberen Bereich steht bereits parat. "Wo würden wir selber gerne hingehen?", so die Fragestellung, die sich die Beiden bei der Überarbeitung des Konzeptes gestellt haben. Herausgekommen ist die Idee eines geselligen, generationsübergreifenden Treffpunktes mitten in der Stadt. Für den Drink nach Feierabend oder einen gemütlichen Abend mit Freunden in lockerer Atmosphäre.

Durch den gemeinsamen Innenhof und die räumliche Nähe zum Ulenspiegel 55 wird das Ensemble auch noch näher zusammenrücken. So wird der Innenhof und Biergartenbereich als Treffpunkt und auch Raucherbereich zwischen den Lokalitäten dienen. "Und wenn wir irgendwann wieder tanzen dürfen, wird am Wochenende der 'Ulenspiegel' mit der Hausnummer 53 zum zweiten Floor mit eigenem DJ und Musik, die auch Menschen gefällt, die deutlich vor 1995 geboren sind", ist auf der Facebookseite zu lesen. Quasi als ergänzendes Angebot zum langjährigen, beliebten Tanzbar-Konzept des "Ulenspiegels".

Seit die neuen Pächter 2014 das Ensemble Seltersweg 53-55 übernommen haben, konnten sie einige Erfahrungen sammeln. Und so auch die Veränderung wahrnehmen, die sich seit der Jahrtausendwende durch die Gastronomie gezogen hat. "Tischgastronomie lohnt sich nicht mehr wirklich", sprechen sie aus Erfahrung. So sind zudem die Bedingungen im denkmalgeschützten Bau des Hauses mit der Nummer 53 nicht für den gastronomischen Betrieb ausgelegt. Auf 15 Quadratmetern wurde hier in den letzten Jahren gekocht, zu- und vorbereitet. Nun geht auch noch die langjährige Köchin in Rente, neues, qualifiziertes Personal zu finden, gestalte sich als schwierig. "Unsere Stärken liegen definitiv im Kultur- und Veranstaltungsbereich", sind sich beide einig. Und so ist es auch denkbar, dass irgendwann kleine Konzerte oder Lesungen kurzerhand aus dem "Ulenspiegel" nach oben verlagert werden könnten. Am 2. Oktober öffnet dann der "Ulenspiegel 53" erstmalig die Kneipentür. Geöffnet wird montags bis samstags ab 18 Uhr sein.