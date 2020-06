Gießen: Kleinere Gärten und mehr Gemeinschaftsfläche für "Gummiinsel"

Die Siedlung in der Weststadt wird derzeit saniert. Seit 2019 sind die ersten Musterhäuser fertig. Archivfoto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Die Sanierung des Gesamtensembles der Rotklinkersiedlung umfasst auch die Flächen um die Gebäude. Bei Enthaltung der FDP hat der in der Corona-Krise in seinen Kompetenzen erweiterte Haupt- und Finanzausschuss ein entsprechendes Grünflächennutzungs- und Freiflächenkonzept beschlossen. Sprachkritik übte in der Debatte der Stadtverordnete Andreas Walldorf (SPD). Er monierte die Verwendung des Begriffs Rotklinkersiedlung für das Gebiet, das üblicherweise "Gummiinsel" genannt werde.

Kern des Konzeptes des Büros "Urbanizers" ist laut Magistratsvorlage von Stadträtin Astrid Eibelshäuser (SPD), die Flächen im Zusammenhang der derzeit stattfindenden denkmalgerechten Gebäudesanierung neu zu ordnen. Die Nutzung der Freiflächen habe sich im Laufe der Jahrzehnte "informell" herausgebildet und sei prägendes Element des Siedlungscharakters. "Gleichzeitig entstehen mitunter Konflikte in der alteingesessenen Bewohnerschaft im Umgang mit den grundstücksbezogenen und gemeinschaftlich genutzten Freiflächen", führt die Stadträtin aus. Das Konzept, an dem neben den Anwohnern und dem Eigentümer Wohnbau GmbH auch städtische Ämter beteiligt waren, will diese bislang ungeregelte Situation jetzt regeln. Es sieht für die einzelnen Gartengrundstücke sogenannte Zu- und Abschaltzonen vor. Das heißt, dass Mieter die Möglichkeit haben, ihre klar definierte Gartenfläche nach Bedarf zu vergrößern oder zu verkleinern. "Darüber hinaus soll eine Standardisierung der Gartengrundstücke hinsichtlich Nutzung, Bepflanzung und Bebauung (Gartenhäuschen et cetera) vorgenommen werden." Dadurch, dass die individuellen Gärten durch die Neuordnung häufig kleiner werden, vergrößert sich laut Konzept die Gemeinschaftsfläche. Die Durchwegung des Gebiets verbessere sich ebenfalls.

Für den Läufertsröder Weg sieht das Konzept einen verkehrsberuhigten Bereich vor. Gemäß Brandschutzrichtlinie sind Bewegungsflächen beziehungsweise Schleppkurven für die Feuerwehr durch eine Neuordnung der Stellplatzsituation geplant. "Für die Müllentsorgungsproblematik werden Unterflurbehälter als denkmalgerechte Lösung empfohlen", erläutert Eibelshäuser. Dadurch sollen die vier Mülltonnen, die bislang pro Wohneinheit vor oder hinter den einzelnen Häusern standen, durch die zentral aufgestellten Unterflurbehälter ersetzt werden. Eine klare Position äußerte Walldorf zu den Räumen des ehemaligen "Knochenbrechers": Dass sie auch künftig wieder eine Kneipe beherbergen, sei nämlich wichtig für den Stadtteil.