Gießen-Kleinlinden: Bundesverdienstkreuz für Norbert Herlein

Norbert Herlein (Mitte) nimmt die Verdienstmedaille von Regierungspräsident Christoph Ullrich (links) entgegen. Auch Ortsvorsteher Dr. Klaus Dieter Greilich würdigt das Engagement des 72-Jährigen. Foto: RP Gießen

GIESSEN-KLEINLINDEN - Egal ob in der Politik oder im Verein - ohne Ehrenamtliche läuft nichts. Einer, der sich über Jahrzehnte engagiert hat, ist Norbert Herlein aus Kleinlinden. Dafür überreichte ihm der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich nun die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Verliehen wird die Auszeichnung, die landläufig als Bundesverdienstkreuz bekannt ist, vom Bundespräsidenten. Auch Ortsvorsteher Dr. Klaus Dieter Greilich lobte seinen Vorgänger im Amt. "Ich finde es nach viereinhalb Jahren eigener Tätigkeit als Ortsvorsteher äußerst bemerkenswert, dass Sie dieses Amt insgesamt 19 Jahre ausgeübt haben. Einige Jahre durfte ich ja gemeinsam mit Ihnen diesem Gremium angehören und habe Sie dabei als einen Kommunalpolitiker erlebt, der im Zweifel immer die Interessen Kleinlindens vor die Parteiräson gestellt hat", so Greilich in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Herlein stand von 1989 bis 1993 sowie von 2001 bis 2016 an der Spitze des Ortsbeirates, dem er bereits seit 1982 angehörte. Von 1985 bis 1989 sowie von 1993 bis 2001 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Ortsvorstehers. "Sie waren 34 Jahre im Ortsbeirat. Das ist beachtlich. Sie haben sich für Ihren Ort eingesetzt - und genau davon leben Ortsbeiräte", würdigte Christoph Ullrich. "Was dort an Arbeitskraft und Zeit investiert wird, ist immens", weiß der Regierungspräsident aus seiner eigenen Zeit als Kommunalpolitiker. "Demokratie lebt vom Mitmachen und nicht vom Meckern. Auch wenn das ,Mitmachen' manchmal ein zähes Geschäft ist."

In seiner Zeit im Ortsbeirat waren es vor allem die nachhaltige Verkehrsentlastung Kleinlindens und das örtliche Freibad, für die Norbert Herlein kämpfte - und die das Gremium nach seinem Ausscheiden weiter beschäftigen, wie Klaus Dieter Greilich erläuterte. Herleins Engagement habe sich aber nicht nur auf seinen Heimatort erstreckt. Von 1993 bis 1995 war er zudem Stadtverordneter in Gießen und von 1981 bis 1999 Mitglied des Kreistages des Landkreises Gießen. Der Oberstudiendirektor a. D. war von 1970 bis 2015 Mitglied der SPD und gehörte dem SPD-Unterbezirksvorstand Gießen viele Jahre als Bildungsreferent an. Außerdem stand er lange Zeit an der Spitze des SPD-Ortsvereins Kleinlinden.

Norbert Herlein ist gelernter Maschinenschlosser, später studierte er an der damaligen Ingenieurschule Maschinenbau. 1977 beendete er ein Studium auf Lehramt an Beruflichen Schulen. Danach war er als Berufsschullehrer an der Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar tätig und übernahm 1998 die Aufgaben eines Abteilungsleiters. Bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 2014 war er Leiter der Adolf-Reichwein-Schule in Marburg.

Auch in berufsnahen Gremien engagierte er sich in seiner Freizeit. So war er unter anderem Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an den beruflichen Schulen und den Studienseminaren für die beruflichen Schulen in Hessen. 2002 wurde Herlein als Lehrervertreter in den Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer Kassel berufen, dem er bis zu seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst angehörte.

Bereits 1993 wurde er mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen gewürdigt. 2002 erhielt der Kleinlindener zudem die Ehrenbezeichnung "Stadtältester" und 2010 die Goldene Ehrennadel der Universitätsstadt Gießen. Auch nach seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik im Jahr 2016 kann Herlein nicht über Langeweile klagen. "Ich bin wieder zum Handwerker mutiert - sehr zur Freude meiner Familie." Foto: RP Gießen