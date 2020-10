Gießen knapp vor Frankfurt im Klimawettbewerb

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Im Wettbewerb des europäischen Klima-Bündnisses „Change the future“ hat Gießen gegen Frankfurt einen Sieg davongetragen. Mit 408 sogenannten „Changer Points“ pro 10 000 Einwohnern lag die Universitätsstadt vor der Mainmetropole. In den letzten vier Wochen hatten die Teilnehmer durch kleine Veränderungen des eigenen Alltags „Changer Points“ gesammelt und damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit gesetzt. Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich freut sich: „Gewiss war das ein symbolischer Wettstreit zwischen der kleinen Schwester an der Lahn und dem großen Bruder vom Main. Dennoch: Ein großes Lob an unsere engagierte Stadtgesellschaft und an alle, die teilgenommen haben. Diesen Spirit brauchen wir zur Erreichung der Klimaneutralität.“ Gießen und Frankfurt sind langjährige Mitglieder im Klima-Bündnis. Mit mehr als 1800 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das Klima-Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren.