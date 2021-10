"Gießen kocht" - jetzt aber anders

Häppchen und ein Glas Wein: Louisa, Jamal, Franziska, Jan und Neus (v.l.) beim "Spinfood-Dinner". Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Von "Gießen kocht" werden viele ehemalige und aktuelle Studierende schon einmal gehört haben, auch wenn sich das neue Konzept "Spinfood Dinner" nennt - der alte Name bleibt einprägsamer. Das Konzept von vor der Pandemie ist schnell erklärt: Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise - Party. Meist war es offenkundig sichtbar, dass jemand an der Veranstaltung teilnahm, vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln. "Alle reisen mit jemand Fremdem durch Gießen. Das sah dann teilweise abenteuerlich aus", erinnert sich Max im Gespräch mit dem Anzeiger. Er hat bereits vor Corona am bekannten Format teilgenommen und plaudert ein wenig über die damaligen Erlebnisse in der Küche der heutigen Gastgeberin Louisa. "Vor Corona ist jeder in Zweier-Gruppen zu jedem Gang woanders hingegangen. Das Ziel war es, Leute kennenzulernen. Und wenn man dann noch trank, dann war das ein echt cooler Donnerstag", so der 29-Jährige. Die gemeinsamen Abende gingen dann nicht selten bis in die frühen Morgenstunden und endeten meist mit einem Absacker in einer von Gießens Discos oder Kneipen. Max schätzt das Konzept schon von Anfang an sehr, nicht nur, weil die Veranstaltung einen Blick in die Lebenswelt anderer Menschen bietet. "Du verlässt die eigene Filterblase und lernst neue Leute kennen. Und es gibt etwas zu essen."

Louisa ist 24 Jahre alt, studiert Ernährungswissenschaften und hat diesmal die Rolle als "Host" übernommen. "Ich wollte mal wieder unter Menschen kommen nach Corona. Lecker essen und Spaß haben, das klang nach einem guten Plan." An "Gießen kocht" reizt sie vor allem, Menschen zu treffen, die sie sonst wohl nicht kennenlernen würde.

Möglich macht es das Zufallsprinzip, mit dem die einzelnen Personen als Gruppe zusammengewürfelt werden. Das ist tatsächlich gleichgeblieben, aber das Konzept ist durch die Pandemie anders als noch vor wenigen Jahren. Gekocht wird nicht direkt, auch die hohe Fluktuation wie vor Corona findet nicht mehr statt. Stattdessen gibt es herzhafte und süße Häppchen und eine große Getränkeauswahl. "Die ungeschriebene Regel vor Corona war: Wer die Nachspeise spendiert, kauft reichlich Alkohol", erinnert sich der 29-Jährige.

Früher und unter der Hand galt die Veranstaltung unter Ernährungswissenschaftlern und Lehramtsstudenten als inoffizielle Partnerbörse, heute geht es gediegener zu. Louisa und Max sind heute für die herzhaften Häppchen zuständig. "Es gibt Bruschetta und Rucolasalat, selbst gemacht natürlich. Ich freue mich auch darüber, mal andere Ernährungsweisen auszuprobieren", erzählt Louisa. Sie sei vor Corona mal in eine Gruppe gekommen, wo nur vegan gekocht wurde - eine interessante Erfahrung.

Kurze Zeit später klingelt es und der zweite Teil der Gruppe erscheint in der Dachgeschosswohnung am Kirchenplatz. Jan und Neus stellen das "Team Getränke" und haben neben Wein noch Gin, Limonade, Saft und Eis eingekauft. "Ich habe bisher nie mitgemacht und habe heute die Chance ergriffen. Einmal muss man mitgemacht haben, finde ich", beschreibt Jan seinen Beweggrund über die Teilnahme.

Der frühere Lehramtsstudent hatte durch Kollegen davon gehört und sich dann beworben. "Fremde Wohnungen zu besuchen, ist spannend", meint Jan lachend. Die 25-jährige Neus kommt aus Katalonien und findet das Konzept cool. "Ich lerne gerade Deutsch. Mein Freund hat mir die Annonce von 'Gießen kocht' gezeigt und die gesamte Lernklasse hat sich angemeldet, als ich den Text dazu in der Klasse vorgelesen habe." Sie verstehe nicht, weshalb die Organisatoren kein richtiges Abendessen, sondern lediglich die Häppchen erlauben. "Zusammensitzen tut man doch trotzdem", meint die junge Frau. Nach einer halben Stunde trudelt noch das Paar mit den süßen Häppchen ein. Franziska und Jamal haben Apfel-Crumble mit Vanilleeis mitgebracht, was von den Anwesenden freudig aufgenommen wird. "Ich bin seit vier Jahren in Gießen und habe noch nie mitgemacht. Das gehört gefühlt zum Studium dazu. Super fancy, zehn von zehn Punkten", betont die 25-jährige Psychologiestudentin.

Jamal ergänzt, dass er vor der Pandemie schon dabei gewesen sei, aber dann eben alles eingestellt wurde. "Ich fand das Konzept cool. Leute kennenlernen und feiern gehen, das passte gut", sagt der 26-jährige BWL-Student. Der reichgedeckte Tisch lädt förmlich zu Gesprächen, Trinkgelagen und neuen Kontakten ein. Gießen kocht wieder, wenn auch in einem anderen Rahmen als früher.