Gießen: Kolibri-Spendenlauf von "Ultimate Frisbee" bringt 1200 Euro

"Ultimate Frisbee" gehört zu den Randsportarten und kam in den 1960er Jahren in den USA auf. Es ist ein kontaktloser Mannschaftssport. Ziel ist es, die 175 Gramm schwere Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen. Mit der Scheibe in der Hand darf nicht gelaufen werden, sie darf nur über das Spielfeld geworfen werden und sie darf nicht auf den Boden fallen. Er werden deutsche, Europa- und Weltmeisterschaften ausgetragen. Die Gießener "Ultimate Frisbee"-Gruppe im MTV hat rund 50 Mitglieder. (cz)