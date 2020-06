Gießen: Kooperation im Kampf gegen Corona

Jetzt teilen:

GIESSEN (red/fod). Weltweit führt die durch das Corona-Virus verursachte Pandemie zu erheblichen Engpässen in der medizinischen Versorgung. Dies betrifft insbesondere die dringend erforderliche Schutzausrüstung für das medizinische Personal. Auch hierzulande laufen die eingeleiteten Maßnahmen zur Beschaffung von Schutzbekleidung und -masken seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Vor diesem Hintergrund haben die Mitgliedsunternehmen des TransMIT-Kooperationsnetzwerks "3D-Druck und additive Fertigung - Bionik" bereits im März verschiedene Ideen entwickelt. Nach Überprüfung der vorhandenen Möglichkeiten entschied man sich laut einer Pressemitteilung, die Produktion umzustellen und zur Herstellung von qualitativ hochwertiger Schutzausrüstung neu zu fokussieren. Der TransMIT GmbH gehören als Gesellschafterhochschulen Justus-Liebig-Universität Gießen, Technische Hochschule Mittelhessen und Philipps-Universität Marburg an.

"Gerade der Bereich der Schutzbekleidung und Schutzmasken stellt ein Nadelöhr für die medizinische Versorgung dar. Dringend benötigte Artikel zur Bewältigung der Pandemie waren und sind oftmals nicht mehr in ausreichenden Mengen verfügbar - nicht nur in Deutschland", erläutert Dr. Peter Stumpf, Geschäftsführer der TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer mbH. "Wenn wir so wenigstens einen kleinen Beitrag dazu beitragen konnten, in dieser vor allem für Einsatzkräfte und Pflegepersonal schwierigen Situation zu helfen, wären wir schon sehr glücklich." Daher habe man sich innerhalb des Netzwerks frühzeitig zusammengeschlossen und Ideen ausgetauscht, "sodass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten schon bald einige Lösungen finden konnten".

Auf dieser Grundlage wurden dem Land Hessen von den Netzwerkmitgliedern als Beitrag zur Deckung des aktuellen Bedarfs an Schutzmaterialien schon Anfang April verbindliche Angebote zugesichert.

Kliniken und Pflegedienste

So standen etwa die Kegelmann Technik GmbH aus Rodgau, die Neue Materialien Bayreuth GmbH sowie die Fiberthree GmbH mit Sitz in Darmstadt dem Beschaffungsstab der Landesregierung seit diesem Zeitpunkt mit einer entsprechenden Offerte von Gesichtsschilden (Face Shields) für Einsatzkräfte und Pflegepersonal zur Verfügung. Kegelmann Technik konnte zwischenzeitlich aber vor allem diverse Pflegedienste, Krankenhäuser und Hilfsorganisationen mit ihren Face Shields beliefern. Diese Gesichtsschilde können effektiv verhindern, dass Infektionserreger durch Tröpfchen, wie sie etwa beim Niesen und Husten entstehen, in die Augen gelangen und bilden eine zusätzliche Barriere zwischen Erregern und dem medizinischen Personal.

Für das vom Hessischen Wirtschaftsministerium als geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zugelassene Face Shield by Kegelmann Technik hat das familiengeführte Unternehmen aus Rodgau nun die Zertifizierung erhalten. "Durch die Zertifizierung sind wir einer der wenigen Anbieter, die die Anforderungen der PSA Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen und Prüfgrundlage EN166:2001 erfüllen", betont Kai Kegelmann. "Vor wenigen Wochen haben wir aufgrund des hohen Bedarfs mit der Produktion hochwertiger Face Shields zum Schutz vor Covid-19 begonnen. Seitdem haben wir über 60 000 Face Shields an Unternehmen und Privatpersonen geliefert. In unserem Tagesgeschäft fertigen wir normalerweise schnelle Prototypen und Serien mittels additiver Fertigung oder über konventionelle Spritzgusswerkzeuge für alle Industriebereiche. Diese Kompetenz konnten wir nutzen, um zu helfen."

Mit dem Kooperationsnetzwerk "3D-Druck und additive Fertigung - Bionik" unterstützt die TransMIT GmbH - gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Mitteln des Landes Hessen - die Unternehmen beim Aufbau oder beim Austausch der Kenntnisse, die zur Nutzung der Technologie, Einführung neuer Materialien und Optimierung der Strukturen, insbesondere auch nach dem Vorbild der Natur (Bionik) notwendig sind.