Gießen: Kooperation in Medizintechnik vereinbart

GIESSEN (red/fod). Das Universitätsklinikum Gießen (UKGM) und das Unternehmen Siemens Healthineers etablieren eine strategische Kooperation für den Wissenstransfer zwischen Klinik, Lehre, Industrie und Anwendern in der Medizintechnik. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von Ärzten, MTA, MTA-Schülern und Biologielaboranden des Uniklinikums sowie Studierender der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), heißt es in einer Pressemitteilung. Die geplanten Maßnahmen reichen von der Zusammenarbeit bei der Nutzung von Weiterbildungsangeboten bis hin zur Einführung und Evaluation von neuartigen hochmodernen Medizintechnikprodukten. Eine weitere Maßnahme ist die Ermöglichung von Trainings- und Weiterbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter von Siemens innerhalb einer praxisnahen Umgebung. So könne der Wissenstransfer zwischen Industrie und Anwendern moderner Technologie besser vertieft werden.

Am Universitätsklinikum freut man sich über die begonnene Kooperation mit Siemens Healthineers: "Der enge Austausch zwischen einem hauptsächlich theoretisch orientierten Studium und dem Klinikalltag, zwischen Entwicklung und Praxiseinsatz für unsere Auszubildenden und Studenten, wird sicher zu Innovationen in der medizinischen Versorgung beitragen", sagt die Kaufmännische Geschäftsführerin des Uniklinikums Gießen, Dr. Christiane Hinck-Kneip. "Darüber hinaus versprechen wir uns aus dieser Zusammenarbeit wichtige praktische Erkenntnisse, sowohl für die Auszubildenden an unseren Schulen sowie auch für die Studierenden und unseren Kooperationspartner."

"Der partnerschaftliche Austausch von Wissen und das professionelle Training innerhalb einer renommierten Gesundheitsinstitution ermöglicht uns, Innovationen gemeinsam und möglichst nahe am Patienten und für den Patienten voranzutreiben", erläutert Prof. Patrick Amarteifio, Vice President Education bei Siemens Healthineers. "Wir sind weiterhin überzeugt davon, damit einen angemessenen Beitrag für eine verbesserte Patientenversorgung im Raum Mittelhessen zu leisten", führt Dr. Thomas Borchert, Global Head of Education für Point of Care Molecular Diagnostics und Diagnostics IT bei Siemens Healthineers, weiter aus.

Aktuell soll im Rahmen einer Bachelorthesis im Studiengang Biopharmazeutische Technologie der THM dem Studierenden ein besseres Verständnis für die Entstehung verschiedener Krankheitsbilder und über die medizinische Versorgung, wie zum Beispiel bei Patienten mit Gerinnungsstörungen, vermittelt werden.

An den Fort- und Weiterbildungen ist außerdem der Medizinische Schwerpunkt Hämostaseologie (Leitung: Prof. Bettina Kemkes-Matthes) des UKGM beteiligt. So können nun neben der Bereitstellung von medizinischem Fachwissen auch Möglichkeiten zur Anwendung und Erprobung neuer Abläufe und Technologien in der Diagnostik von Gerinnungsstörungen im Labor genutzt werden.