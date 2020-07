Gießen: Lage der Schausteller "bescheiden", aber "nicht hoffnungslos"

Frisch auf die Hand: Kristina Werner bietet Zuckerwatte an. Dann ist es wieder länger ruhig am Stand. Foto: Jung

GIESSEN. Kristina Werner schaltet die Maschine an, um eine Portion Zuckerwatte für ein Kind herzustellen. Eine Familie aus Düsseldorf ist auf ihrem Spaziergang durch den Seltersweg am Marktplatz auf den Stand von Udo und Kristina Werner aufmerksam geworden und die Kleine hat Lust auf das Schlecken von Zuckerwatte.

"Hier ist ja gar nichts los", stellt der Düsseldorfer fest und verweist auf "Düsselland". Das ist ein Ersatz für das große Volksfest "Rheinkirmes", das wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Auch in Gießen gab es Überlegungen, auf dem Messeplatz einen kleinen Rummelplatz aufzubauen, doch diese Idee verfolgten Stadt und Schausteller aus verschiedenen Gründen nicht weiter. "Ihr müsst mehr in den Seltersweg, da werdet ihr auch gesehen", will der junge Mann einen Tipp loswerden. Doch Udo Werner, der in seinem Stand hinter den Tüten mit Mandeln und Popcorn sitzt, winkt ab. Verweist auf die Sicherheitsbestimmungen beim Aufstellen der Stände, die Feuerwehrzufahrten.

Als "nicht hoffnungslos", bezeichnet er die Lage bei den Gießener Schaustellern. Und fügt hinzu: "Wir müssen langsam wieder anfangen." Werner zählt zu den vier Händlern, die sich an der Verlosung der Plätze im Rahmen des kommunalen Corona-Hilfsangebots beteiligten. Die Stadt hatte 14 Plätze für die Buden in der Fußgängerzone vorgesehen. Zeitlich befristet ist die Maßnahme und endet am Freitag, 25. September, um 24 Uhr. "Wir lassen uns doch nicht verlosen", meint ein Schaustellerpaar, das sich erst gar nicht an dem Verfahren beteiligt hat. Sie müssten Geld verdienen und verlangen unbürokratische Hilfe von Stadt und Land. Beides sei aber im Moment nicht gegeben.

"Sehr bescheiden"

Zurück zu Udo Werner: Er meint, die Menschen müssten erst mal die Stände finden, aus seinem Wagen beobachtet er das Geschehen rund um den Marktplatz. Das Monatsende stehe vor der Tür, da sei das Geld knapp. Erst nach vier Wochen kann er Bilanz ziehen, ob es sich gelohnt hat. Werner betreibt einen Familienbetrieb, "das ist der Vorteil, weil wir keine Angestellten haben".

Als "sehr bescheiden", bezeichnet Angelika Scheide ihren Standplatz in der Katharinengasse. Die Auslage ist voll, die Kunden bleiben aus. Erst nach einem Zeitungsartikel hätten Leute, die sie kennen, zu ihr gefunden. So spürt man jetzt eine gewisse Erleichterung bei der Schaustellerin. Sie hofft, dass sie nach 14 Tagen einen anderen Platz bekommt, so wie das Modell des Stadtmarketings es vorsieht. Von den Kunden käme Mitleid, stellt Angelika Scheide fest, viele geben zusätzlich ein Trinkgeld, was bislang in der Branche nach ihren Erfahrungen nicht üblich war. Schon 40 Jahre ist sie auf Festplätzen und dem Rummel unterwegs.

Als "sehr überschaubar", bezeichnet André Walldorf seine Einnahmen am Stand, wo er leckere Churros zubereitet. "Die Stadt ist leer", stellt er wie andere Menschen auch fest. Leute kämen nur, wenn sie unbedingt müssten, in die Fußgängerzone, haben auch seine Kollegen beobachtet. Die Solidarität ist groß, stellt er zufrieden fest, kommt aber auch zur Auffassung: "Alle Berufskollegen sind am Ende!"

"Ich esse zu Hause", sagt ein Kleinlindener auf die Frage, ob er denn auch die Standbetreiber in diesen schweren Zeiten unterstütze. Schließlich könnte er sich doch mit leckeren Crepes oder dem spanischen Spritzgebäck Churros stärken. Zurückhaltung üben auch andere Befragte, Lust auf Popcorn, gebrannte Mandeln und Nüsse mitten im Sommer haben die wenigsten. "Beim Stadtfest ist das was anderes", meint eine junge Frau, da herrsche ja eine ganz andere Stimmung mit Musik und Menschen. Doch darauf muss sie dieses Jahr bekanntlich verzichten.