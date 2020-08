Gießen: Langzeitarbeitslosen Chancen für Arbeitsmarkt eröffnen

"Man ist wieder wer": Die Anstellung über das Teilhabechancengesetz hat auch positive Effekte auf die Selbstwahrnehmung. Foto: Stadt Gießen

Giessen. Langzeitarbeitslose wieder eingliedern und ihnen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen: Das ist das Ziel des zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Teilhabechancengesetzes, das sozialversicherungspflichtige Beschäftigung fördert. Die Stadt Gießen hat sehr bald nach dem Beschluss entschieden, Menschen mithilfe dieses Instrumentes zu unterstützen - und blickte nun auf inzwischen ein Jahr Erfahrung damit zurück. "Man ist wieder wer", hätten ihr die Mitarbeiter gesagt, freut sich Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz über die positiven Effekte auch für das Selbstbild.

Zehn Frauen und Männer sind in der Stadtverwaltung nach dem Teilhabechancengesetz angestellt, hinzu kommen fünf weitere bei der Gießen@Schule gGmbH sowie eine bei der Stadthallen GmbH. Federführend zuständig für das Projekt ist Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Von den etwa 1000 Gießenern, die Anfang 2019 für die Förderung infrage gekommen wären, sind um die 400 Erziehungsberechtigte. Somit wirke sich das auch positiv auf die Kinder aus. Persönlichen Stärken und Vorkenntnissen entsprechend, sind sie über die komplette Stadtverwaltung verteilt - je nachdem, wo sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Zu den Einsatzbereichen gehören hauswirtschaftliche Tätigkeiten in Kitas, das Garten- und Friedhofsamt sowie die Volkshochschule. Astrid Eibelshäuser ist jedenfalls überzeugt: "Das Gesetz hat sich bewährt." Er fühle sich gut aufgenommen, pflichtet John Daniel bei, der auf dem Friedhof eingesetzt wird.

Ganzheitliches Coaching

Die Stadtverwaltung kooperiert eng mit dem Jobcenter, das sich um die Steuerung und Finanzierung kümmert. Das Teilhabechancengesetz sei ein wichtiger Baustein, so Geschäftsführerin Monika Kessler. Der Förderzeitraum beträgt bis zu fünf Jahre, wobei das Jobcenter in den ersten beiden Jahren 100 Prozent der Lohnkosten trägt; dies nimmt dann sukzessive um zehn Prozent ab. Begleitend findet ein verpflichtendes und ganzheitliches Coaching statt, in dem allerlei Anliegen besprochen werden können, die auch nicht nur mit dem - mindestens 15 Stunden pro Woche umfassenden - Arbeitsverhältnis zu tun haben müssen. Gleichzeitig werde dadurch auch der Arbeitgeber entlastet. Bis zu 3000 Euro können zudem für Weiterbildungsmaßnahmen abgerufen werden.

Zunächst sei das Programm ein Wagnis gewesen, erinnert sich Daniel Schauß, Bereichsleiter Markt und Integration im Jobcenter. Man sei aber mittlerweile positiv überrascht, "wie gut alles läuft". Das bestätigt auch Volker Nachtigall, Sachbearbeiter beim Haupt- und Personalamt der Stadt. Er habe in seiner Dienstzeit schon viele Förderprogramme erlebt, diese seien jedoch mit viel mehr Hürden verbunden gewesen. Die neuen arbeitsmarktpolitischen Instrumente seien ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Systeme lernten, ergänzte Monika Kessler. Vorher seien ähnliche Maßnahmen an zahlreiche Bedingungen und aufwendige Dokumentationen geknüpft gewesen. Das habe die Umsetzung bisweilen schwierig gemacht.

Ein wesentlicher Unterschied bestehe ferner darin, dass es sich um ein "richtiges" Beschäftigungsverhältnis handelt, verdeutlicht Monika Kessler. Gerade in der Selbstwahrnehmung sei das etwas ganz Anderes. Obendrein falle es den Teilnehmern leichter, sich danach für andere Jobs zu bewerben. Die Weiterbeschäftigung sei nämlich nicht obligatorisch, wenngleich man sich bei der Stadt zuversichtlich zeigt, dass dies nach Ablauf der fünf Jahre passieren könne. Längst sind ohnehin schon weitere Stellenangebote ausgeschrieben worden. Diese seien größtenteils niedrigschwellig und es bedürfe nicht unbedingt einer fachlichen Ausbildung. Trotzdem werde wertvolle Arbeit geleistet.

Und das Kontingent beim Jobcenter sei in diesem Jahr bei Weitem noch nicht ausgereizt worden. Daher appelliert Monika Kessler an interessierte Arbeitgeber, Kontakt zu ihr aufzunehmen, um Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu geben.